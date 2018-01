So schlimm wütete der Monster-Sturm

Die Menschen an der US-Ostküste kämpfen weiter mit heftigem Schnee und bitterer Kälte. Zehntausende Haushalte in mehreren Bundesstaaten mussten zeitweise ohne Strom auskommen, berichtete der US-Sender ABC am Donnerstag. Wie schlimm der Sturm die US-Ostküste traf, sehen Sie in der Bildstrecke oben.

20-Minuten-Leser Andreas Binggeli hat den Schneesturm in New York hautnah miterlebt:



Video: Leser-Reporter/Andreas Binggeli

«Am Donnerstag war es wirklich extrem», so Binggeli. Strassen und U-Bahn seien blockiert gewesen, auch der Fernsehempfang im Hotel sei zeitweise ausgefallen. «Zum Glück hat die Heizung noch funktioniert», sagt der 52-Jährige.

Am Freitag sei das Wetter wieder schön gewesen, sagt Binggeli: «Die Schneeräumfahrzeuge waren aber immer noch im Einsatz.» Im Fernsehen würden Verhaltenstipps für kalte Temperaturen gegeben. Das ist auch nötig: Für das Wochenende sagte der US-Wetterdienst Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt sowie eisige Winde voraus.

«Wir wurden ohne Angaben von Gründen umgeleitet»

Der Flugverkehr war ebenfalls vom Sturm betroffen: Mehr als 4000 Flüge mussten gestrichen werden, weil einige der wichtigsten Flughäfen im Nordosten des Landes bis Donnerstagabend den Betrieb einstellten. In mehreren Bundesstaaten wurde der Notstand ausgerufen.

Auch Swiss-Maschinen mussten umgeleitet werden: «Wir hatten am Donnerstag einen Flug von Zürich nach New York gebucht», sagt Karin Vermeulen aus Zug zu 20 Minuten. Rund eine Stunde vor der Landung am JFK-Flughafen habe der Pilot mitgeteilt, dass man nach Montreal ausweichen müsse. «Das aber ohne Angaben von Gründen, und in Montreal selbst haben wir wieder lange im Flugzeug warten müssen», so Vermeulen. Die Informationspolitik sei schlecht gewesen.

Swiss-Sprecher Stefan Vasic bestätigt, dass die Swiss-Flüge vom Donnerstag nach New York aufgrund der Wettersituation an der US-Ostküste nach Chicago und Montreal umgeleitet wurden: «Zum Zeitpunkt der Abflüge in Zürich zeichnete sich trotz der vorherrschenden Wetterbedingungen keine Schliessung der besagten Flughäfen ab, was auch der ausschlaggebende Grund für die entsprechende Durchführung der Flüge war.» Man bemühe sich, die Unannehmlichkeiten für die Kunden so gering wie möglich zu halten, so Vasic weiter.

(nk/dk/sda/afp)