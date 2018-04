Todesfahrerin (28) war bekifft

Einer der drei schwer verletzten Velofahrer, die auf Mallorca von einer Porsche-Fahrerin angefahren wurden, ist im Spital gestorben. Dies schreibt die spanische Polizei auf Twitter. Eine weitere Person befindet sich in kritischem Zustand.

Fallecido uno de los ciclistas, de nacionalidad alemana, atropellados esta mañana en la isla de Mallorca. DEP. pic.twitter.com/kchciEuiDz– Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) April 5, 2018

Die 15-köpfige Gruppe war erst ganz am Anfang einer 90 Kilometer langen Fahrradtour von der Ostküste der Insel nach Puig Major im Westen. Die deutschen Touristen sind zwischen 30 und 40 Jahre alt. Sie stammen aus Immenstadt in Bayern, unweit der österreichischen Grenze, und waren Teilnehmer eines Trainingscamps, wie die «Mallorca Zeitung» berichtet.

28-jährige Mutter war bekifft

Die Gruppe startete ihre Velotour in Cala Font de Sa Cala mit dem Ziel Puig Major im Westen. Karte: Google

Ein Drogentest bei der Unfallfahrerin, einer Spanierin, verlief positiv, sie hatte Cannabis konsumiert. Die 28-Jährige ist Mutter einer kleinen Tochter. In den sozialen Netzwerken finden sich keine Hinweise auf regelmässigen Drogenkonsum der Frau, wie die «Mallorca Zeitung» recherchierte. In ihrer Fotogalerie auf Facebook zeigt sie sich mit Freundinnen in Diskotheken und Bars. Etliche Fotos des schwarzen Porsche Cayenne lassen vermuten, dass sie stolz auf ihr Auto war.

Un todoterreno ha arrollado a un pelotón ciclista en las inmediaciones de Capdepera. En el atropello, un total de nueve deportistas han resultado heridos, dos de carácter grave y leves los siete restantes. pic.twitter.com/5lov3d1g2I– Diario de Mallorca (@diariomallorca) April 5, 2018

Zeugen gaben der Polizei an, die Frau sei ohne zu bremsen in die Velofahrer gerast. Ein mallorquinischer Kellner sagt zu «Bild», der dunkelgraue Porsche habe ihn unmittelbar vor dem Unfall überholt. Die Radler seien nicht zu übersehen gewesen. «So etwas Schlimmes habe ich noch nie gesehen.» Auch die Porsche-Fahrerin habe einen Schock erlitten und Tränen in den Augen gehabt. Auf Mallorca kommt es immer wieder zu schweren Unfällen mit Velofahrern.

(oli)