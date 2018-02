25 Schwerverletzte nach Explosion auf Jacht

Bei der Explosion einer Jacht in Playa del Carmen in Mexiko sind 25 Menschen schwer verletzt worden. Darunter befinden sich fünf Kanadier und zwei Amerikaner, wie «Daily Mail» berichtet.

? #ÚltimaHora Explosión en un barco de la naviera de Roberto Borge en Quintana Roo. #BarcosCaribe#BarcosBorgepic.twitter.com/Vms9pFDDYU– Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 21, 2018

Das Touristenschiff dockte gerade an einem Steg in Playa del Carmen an, als der Rumpf durch eine Explosion aufgerissen wurde. Das Boot kam von der Insel Cozumel.

Nach ersten Erkenntnissen wurde die Explosion durch einen Fehler in der Mechanik verursacht. Playa del Carmen befindet sich auf der bei Touristen beliebten Halbinsel Yucatán, Cozumel rund zehn Kilometer vor der Küste in der Karibik.

Un número indeterminado de heridos dejó la explosión de una embarcación de Barcos Caribe, en el muelle de Playa del Carmen. La empresa es ligada a cercanos al ex gobernador de QRoo, Roberto Borge Angulo. ? pic.twitter.com/w1sOidY68t– Melissa O. (@MeelObispo) February 21, 2018

#VIDEO Explota ferri en Playa del Carmen; deja al menos 13 lesionadoshttps://t.co/03qTQ0zIllpic.twitter.com/BHYUVLm085– El Heraldo de México (@elheraldo_mx) February 21, 2018

(oli)