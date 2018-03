Turbinentest hebt Flugzeug aus den Bremsklötzen

Während Wartungsarbeiten an einem Flugzeug sind am Internationalen Flughafen von Mexiko-Stadt (AICM) zwei Maschinen am Boden zusammengestossen, berichteten mexikanische Medien. Beide Flugzeuge gehören zu der mexikanischen Fluggesellschaft Aeromar.

Bei einem der Flugzeuge wurden die Triebwerke auf Hochtouren getestet, als es aus den Bremsklötzen gehoben wurde. Daraufhin geriet die Aeromar ATR 72-600 ins Rollen und kollidierte mit dem Heck einer geparkten ATR-42-500.

Aeromar informierte via Twitter von dem Zwischenfall.

Aeromar Informa:El día de hoy un avión sufrió un daño al realizar labores de mantenimiento durante la madrugada. Estamos trabajando con la autoridad aeronáutica y con nuestros pasajeros para minimizar las afectaciones al realizar las compensaciones pertinentes.– AEROMAR (@AeromarMX) 29. März 2018

Kurz danach kursierten im Internet Bilder der Kollision.

Der Vorfall, der sich am Samstagmorgen um 4 Uhr ereignet hatte, brachte keine Verletzten hervor, hatte aber Auswirkungen auf den Flugbetrieb, wie Aeromar mitteilte. Laut Angaben der Fluggesellschaft arbeite sie mit der Luftfahrtbehörde zusammen und wolle die von den Verspätungen betroffenen Passagieren entschädigen. Über die Höhe des Sachschadens oder der Entschädigung liegen keine Informationen vor.

(20 Minuten)