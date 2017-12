Gassenküche von Solidarität «überwältigt»

Der Schock war riesig in Coatbridge nahe der schottischen Hauptstadt Glasgow: «Wir sind traurig und am Boden zerstört», schrieb die Gassenküche der 40'000-Einwohner-Stadt auf Facebook. Vier Tage vor Heiligabend wurde sie von Unbekannten ausgeraubt und verwüstet. Der Schaden beträgt mehrere tausend Pfund.

«Gerade in dieser Zeit brauchen so viele Familien Hilfe. Unser Herz ist gebrochen, doch wir werden unser Bestes geben, um die Situation zu lösen», heisst es in dem Post weiter. Niemand solle an Weihnachten hungern müssen.

Kinder spendeten Sackgeld

Der Post löste eine Solidaritätswelle in der lokalen Bevölkerung aus. Dutzende Personen brachten Lebensmittel und es wurde eine Crowdfunding-Kamapagne ins Leben gerufen. Schon fast das Doppelte des Ziels von 5000 Pfund war am Dienstag zusammengekommen. Auch der Fussballclub Albion Rovers aus Coatbridge liess sich in die Liste der Spender eintragen: Über 600 Pfund und «eine gewaltige Menge Lebensmittel» waren es.

Schon am Tag nach der Tat konnten fast 40 Pakete mit Lebensmitteln und Spielsachen an Bedürftige abgegeben werden. Mitarbeiterin Nicola McLaughlin sagt, sie sei von der Grosszügigkeit der Leute sehr berührt gewesen: «Ein betagte Frau zum Beispiel hat einen ganzen Einkaufswagen mit Lebensmitteln vorbeigebracht und Kinder haben ihr Sackgeld gespendet.»

«Nach Verzweiflung kommt die weihnachtliche Freude»

«Wir sind überwältigt und können unsere Dankbarkeit gar nicht in Worte fassen», heisst es in einem weiteren Facebook-Post. Es sei so viel gespendet worden, dass man teilweise gar keinen Platz mehr für die Lebensmittel hatte: «Wir mussten zusätzlichen Lagerraum finden», sagt Gassenküchen-Chef James Dempsey zu BBC. «Nach der Verzweiflung kommt jetzt die weihnachtliche Freude.»

(nk)