Vater von Amok-Opfer schreit Trump an

In grosser Runde sitzen am Mittwoch mehr als 40 Überlebende und Angehörige von Opfern der Bluttat an der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, mit US-Präsident Donald Trump im Weissen Haus. Sie erzählen ihre Geschichte, diskutieren Vorschläge und fragen Trump flehend, was er tun wolle, um solche Bluttaten künftig zu verhindern. Viele Stimmen brechen, es gibt Tränen.

Es gebe «viele Ideen» für eine Reaktion auf das Massaker mit 17 Toten, erklärt der Präsident. Andrew Pollack reicht das nicht. «Wir sind hier, weil meine Tochter keine Stimme mehr hat», sagt er mit zitternder Stimme. «Sie wurde letzte Woche ermordet.»

Bei seinem Amoklauf tötete Nikolas Cruz die 18-jährige Meadow mit neun Kugeln. Aus Pollack bricht es heraus: «Ich darf keine Wasserflasche mit an Bord eines Flugzeugs bringen, aber jemand kann mit einer Waffe eine Schule betreten? Das Schulministerium, in dem ich heute war, hat einen Wächter im Lift. Was meinen Sie, wie sich das anfühlt? Wir haben unsere Kinder im Stich gelassen!»

«Ich muss mein Kind jetzt auf dem Friedhof besuchen»

Pollack legt nach: Es hätte in diesem Land nur ein Schulmassaker geben dürfen. Danach hätte man das Problem regeln müssen. «Ich bin stinksauer», ruft er. «Ich muss mein Kind jetzt auf dem Friedhof besuchen!» Ein anderer Vater wirft ein: «Es kann doch nicht sein, dass man mit 19 kein Bier kaufen darf, aber eine Waffe.»

Ein Überlebender sieht das ebenso. «Stark soll ich sein. Aber das ist schwer. Ich weiss nicht, wie ich diese Schule jemals wieder betreten soll. Mein bester Freund ist tot. Ich könnte aber immer noch einen Laden betreten und eine Waffe wie die AR-15 kaufen. Wie kann das sein? Nach Columbine? Nach Sandy Hook? Wie kann das sein? Bitte – so etwas darf nie mehr geschehen. Bitte, bitte!» Die Stimme von Samuel Zeif bricht, er wird von Weinkrämpfen geschüttelt.

Lehrer sollen Attacken mit Waffen beenden

US-Präsident Trump verspricht, strengere Überprüfungen würden jetzt ein Thema, ebenso ein höheres Mindestalter von Waffenkäufern. Die Behörden würden künftig «sehr strikt sein bei Hintergrund-Checks». Dabei werde vor allem die «psychische Gesundheit» der Käufer beleuchtet werden. Eine weitere Massnahme: Mehr Waffen an Schulen. Einzelne Lehrer könnten zur Abschreckung möglicher Täter im Einsatz von Schusswaffen trainiert werden. Sie könnten Attacken in Schulen dann «sehr schnell beenden», ist er überzeugt.

