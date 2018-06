Waghalsiger Biker fährt Kuppeldach hinunter

Skurrile Szene im Pariser Geschäftsviertel La Défense: Ein Biker fährt ein über 40 Meter hohes Kuppeldach hinunter. «Wir mussten kurz unser Meeting unterbrechen, um dem Typen auf dem Dach zuzuschauen», so ein Leser-Reporter, der in La Défense arbeitet. Er hat den Velofahrer am Dienstag kurz vor dem Mittag beobachtet.

Das Centre des Nouvelles Industries et Technologies (CNIT) ist das älteste Gebäude in La Défense und wurde 1958 eröffnet. Heute dient es als Kongresszentrum. Ausserdem sind viele Geschäfte und ein Hotel im Gebäude untergebracht.

Der charakteristische Kuppelbogen gehört zum Centre des Nouvelles Industries et Technologies (CNIT). Laut dem Leser-Reporter muss der Biker von ganz oben das Dach heruntergefahren sein. Was die Aktion sollte, weiss er nicht: «Es sah auf jeden Fall nicht organisiert aus.»



