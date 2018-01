«Es Männern mit gleicher Münze heimzahlen»

Der 31-jährige Eli Rezkallah aus der libanesischen Hauptstadt Beirut traute seinen Ohren nicht, als er kürzlich bei einem Familientreffen dem Gespräch seiner Onkel zuhörte. Der Fotograf war nach New Jersey gereist, um mit seiner Verwandtschaft Thanksgiving zu feiern.

Umfrage Wie finden Sie die Bilder von Eli Rezkallah? Sie gefallen mir sehr.

Sie passen zwar zur heutigen #metoo-Debatte, schön sind sie aber nicht.

Voll daneben.

«Die Männer sprachen darüber, wie Frauen eigentlich bessere Köchinnen seien und wie sie auch besser darin seien, ‹weibliche Pflichten› zu erledigen», erzählt er auf seiner Website.

Das Gespräch beeindruckte Rezkallah. «Ich weiss, dass heutzutage nicht alle Männer so denken, aber es gibt offenbar noch viele, die es tun», so der Künstler. Also stellte er sich ein «Paralleluniversum vor, in dem Männer es mit gleicher Münze heimgezahlt bekommen».

Das patriarchalische Denken zerstören

Rezkallah machte eine Bilderserie, inspiriert von Plakaten aus den 1950er-Jahren – nur, diesmal setzte er Männer in die Rollen ein, die damals Frauen zugedacht wurden, nämlich hinter dem Herd und als Dienerinnen der Ehemänner. «Ich hoffe, dass Menschen, die immer noch im patriarchalischen Gesellschaftsdenken stecken, in diesen Fotos einen Riss erkennen.»

Die Werke aus der Serie «In a Parallel Universe» von Eli Rezkallah sind auf der Instagram-Seite des Künstlers zu finden.

(kle)