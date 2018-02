Weisser Strand in Jesolo macht Italiener verrückt

Die Kältewelle hat Italien bereits fest im Griff, ein Schneesturm mit 110 km/h wütet über der Adria und schaufelt jede Menge Neuschnee an Land. Jesolo war am Freitag eingeschneit, am Strand lag eine dichte Schneedecke, wie auch auf der Webcam zu sehen war. Mittlerweile ist der Schnee im Sand versickert.

Italienische Medien berichteten vom Wetter-Spektakel «total white», die Schnee-Videos auf Facebook werden tausendfach geteilt – so wie dieses hier:

Schnee im italienischen Jesolo

«Faszinierend», «Oh wie schön», «Ein Spektakel» ist unter dem Video in vielen Postings zu lesen. Lesen Sie weitere Kommentare in der Bildstrecke.

Auch in der Schweizzeigt sich der Winter derzeit von seiner rausten Seite. Die russische Kältepeitsche bringt eisige Minustemperaturen. Ab Sonntag werden aufgrund der Bise teilweise auch im Flachland gefühlte Temperaturen unter weit minus 10 Grad erwartet.

(kaf)