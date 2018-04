Wenn der Pöstler bei der Oma zweimal klingelt

Wer ist jeden Tag im Quartier unterwegs und geht von Haus zu Haus? Richtig, der Pöstler. Was liegt da näher, so dachten sich wohl die Initiatoren eines Pilotprojekts in der norddeutschen Stadt Bremen, als Briefträger bei alten Menschen nach dem Rechten schauen zu lassen?

Im Mai startet die Deutsche Post mit genau diesem Versuch: Im Rahmen des Pilotprojekts «Post Persönlich» sollen Briefzusteller zunächst in einem Bremer Stadtteil bei interessierten Rentnern klingeln und sie fragen, wie es ihnen geht, berichtet die «Süddeutsche Zeitung».

Bargeld und Formulare

Geht niemand an die Tür oder brauchen die alten Menschen, die allein in ihren eigenen vier Wänden leben, Unterstützung, ruft der Briefträger den Hausnotruf des Johanniterordens. Ist alles in Ordnung, bekommen die Verwandten eine beruhigende SMS, wie der «Spiegel» schreibt.

Ausserdem sollen die Pöstler Senioren über die Angebote von Wohlfahrtsvereinen informieren und ihnen bei Bedarf auch bei der Bank vorbestelltes Bargeld vorbeibringen. Ab Juli können sich Rentner ausserdem kostenlos Behördenformulare an die Haustür bestellen, zum Beispiel, um die Hundesteuer zu bezahlen. Erklärtes Ziel des Projekts: Es soll betagten Menschen dabei helfen, länger in ihrer eigenen Wohnung bleiben zu können.

Appell an Jüngere

Ausserdem wenden sich die Briefträger im Rahmen des Projekts auch an die Jüngeren: Sie sollen an jeder Haustür klingeln und persönlich ein Faltblatt überreichen, in dem für ehrenamtliches Engagement in sozialen Dienstleistungszentren geworben wird, wie der «Tagesspiegel» berichtet.

Gratis wird der Service allerdings nicht zu haben sein: Die Deutsche Post hofft, sich mit dem Angebot ein neues Geschäftsfeld zu erschliessen. Wie viel die alten Menschen für den Dienst bezahlen sollen, will der Konzern in den kommenden Tagen bekannt geben. 2014 gab es ein ähnliches Angebot schon einmal im Ruhrgebiet. Der Service für rund 40 Euro im Monat wurde wegen mangelnden Interesses wieder eingestellt.

Das Pilotprojekt soll bis Ende 2019 dauern, die Post arbeitet dabei mit anderen Institutionen zusammen. Im Anschluss soll die Universität Bremen auswerten, welche Dienste die älteren Anwohner wirklich in Anspruch genommen haben.

Gewerkschaft sieht Projekt positiv

Zusätzliches Personal will die Post nicht einstellen, weil der Service vorerst nur in einem Stadtteil ausprobiert werden soll. Trotz des Mehraufwandes für die Pöstler sehe die Gewerkschaft Verdi das Projekt positiv, berichtet die «Süddeutsche». «Wir begrüssen es, dass die Post in Zeiten rückläufiger Briefsendungen die Tätigkeit der Zusteller vernünftig ergänzt», zitiert das Blatt Heiko Gehlken, Betriebsrat bei der Post in Bremen und ehrenamtlicher Funktionär bei Verdi.

Die Briefträger kämen sowieso bei den Menschen vorbei, argumentiert er, dann könnten sie auch nach dem Rechten sehen. Allerdings bräuchten die Mitarbeiter dann mehr Zeit, um ihre Routen zu schaffen.

(mlr)