Wenn es plötzlich heisst, «Es geht los!»

Die Bilder der Sturzgeburt von Jesica Hogan gehen seit Tagen um die Welt. Die Mutter aus der Ortschaft Riley im US-Bundesstaat Kansas brachte vergangenen Juli einen Sohn zur Welt – dabei ging alles schneller als geplant. «Ich hatte schon Tage vor der Geburt Wehen gespürt. Aber ich redete mir immer ein, dass alles in Ordnung sei, dass ich den richtigen Moment dann doch erkennen würde.» In der Nacht zum 24. Juli weckte sie schliesslich um drei Uhr morgens ihren Mann Travis. «Es ist so weit. Fahr mich ins Spital», sagte Jes zu ihm.

Während das Paar losfuhr, rief Jes die Fotografin Tammy Karin an. Die Künstlerin hatte Jes bereits während der Schwangerschaft begleitet, und die werdende Mutter hatte sie beauftragt, auch die Geburt ihres sechsten Kindes festzuhalten. «Kaum waren wir durch den Eingang der Notaufnahme gegangen, spürte ich den Kopf des Babys zwischen meinen Beinen. Ich zog meine Hose runter und sagte Travis, er solle unser Kind auffangen.»

Fotografin war rechtzeitig an Ort und Stelle

«In dem Moment erschrak ich, weil jemand neben uns stand. Und ich dachte ‹Oh, Gott, jetzt muss ich vor einer fremden Person gebären›, aber als ich genau hinsah, merkte ich, dass es Tammy war», erzählt Jes im Blog der Fotografin. Tammy war es auch, die dafür sorgte, dass zwei Krankenschwestern sich rasch um Jes kümmerten. Sie halfen ihr, sich auf den Boden – mitten im Spitalgang – zu legen.

Die starken Wehen zwangen Jes, zu pressen – und die Fotografin begann, auf den Auflöser zu drücken. «25 Minuten später legte einer der Schwestern das Kind auf meine Brust. Mein kleiner Max weinte für einen Augenblick, dann wurde er wieder ruhig.» Travis Hogan durchschnitt die Nabelschnur.

Wenn es das Baby eilig hat

«Es war meine verrückteste Geburt, aber auch die perfekteste», schreibt Jes zum Schluss. Am Morgen kamen ihre fünf Töchter sie besuchen – und den kleinen Bruder kennen lernen. «Als ich meine sechs Kinder sah, gesund und glücklich, hatte ich dieses unglaubliche Gefühl von Glück.»

Jesica Hogans Erfahrung zeigt, dass Babys manchmal etwas überstürzt auf die Welt kommen. Immer wieder wird über Fälle berichtet, bei denen ein Kind im Auto auf dem Weg ins Spital oder in anderen nicht medizinisch betreuten Situationen geboren wird. Einige der aussergewöhnlichsten Blitzgeburten sehen Sie in der obigen Bildstrecke.

