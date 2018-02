In Österreich bebt erneut die Erde

Um 2.47 Uhr hat am Donnerstag in Österreich, ungefähr 15 km östlich von Bludenz, die Erde gebebt. Laut dem Schweizerischen Erdbebendienst an der ETH Zürich hatte das Erdbeben eine Stärke von etwa 4.1 auf der Richterskala. Die österreichische Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) gibt eine Stärke von 4 an.

02:47 Erdbeben mit einer Stärke von etwa 4.2 bei Dalaas A. Verbreitet spürbar. Kleinere Schäden möglich. https://t.co/m3VwLusM5O– Erdbebendienst (@seismoCH_D) 1. Februar 2018

Das Beben dürfte in weiten Teilen der Schweiz verspürt worden sein. Kleinere Schäden sind bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Nähe des Epizentrums vereinzelt möglich. Bereits am 17. Januar 2018 hat in der Region von Montafon die Erde gebebt – auch damals war das Beben in der Schweiz verbreitet spürbar.

(scl)