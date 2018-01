Sogar in der Sahara ist Schnee gefallen

In den vergangenen Tagen hat ungewöhnlich kaltes Wetter den Menschen im Nordwesten Afrikas ein seltenes Naturschauspiel beschert: Es schneite auf den Sanddünen von Ain Séfra in Algerien. In Marokko sanken die Temperaturen auf minus 5 Grad, was ebenfalls zu starkem Schneefall im Atlas-Gebirge führte, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet.

Schneefall in der Sahara ist äusserst selten. Im Dezember 2016 und 2012 hatte es dort geschneit, zuvor gab es in der Region fast 40 Jahre lang keinen Schnee. Lange hielt die weisse Pracht allerdings nicht an. Die Sahara gilt als eine der heissesten Wüsten der Welt, darum war schon nach wenigen Stunden der Schnee wieder geschmolzen.

Il a neigé hier au #Sahara ! La #neige est tombée sur les hauts plateaux, comme ici à Aïn Sefra en #Algérie (1500 m). Magnifique ! pic.twitter.com/9XvbpuYivD — Météo-France (@meteofrance) January 8, 2018

#Neige au #Sahara : L'air froid qui est descendu de l'Atlantique Nord vers l'Espagne a atteint le Maroc et l'ouest de l'Algérie la nuit dernière. Résultat : la neige est tombée sur les hauts plateaux, comme ici à Aïn Sefra (عين الصفراء), à l'ouest de l'Algérie (1500 m)... pic.twitter.com/uhDD6UVjGf — Régis Crépet (@LCMRegis) January 7, 2018

(kle)