In der Nacht auf Sonntag hat die Sommerzeit begonnen. Um 2 Uhr wurden die Uhren um eine Stunde auf 3 Uhr vorgestellt, die Nacht war also eine Stunde kürzer – mit Konsequenzen, die auch am Montag noch zu spüren waren.

Die Internetgemeinde ist sich nicht sicher, was sie von der verlorenen Stunde halten soll. Einige Twitterer können der Zeitumstellung gar nichts abgewinnen:

Wisst ihr, was ich an der Zeitumstellung hasse? Die Zeitumstellung. #GutenMorgen — Akkina🍡 (@Akkinamusic) 26. März 2018

Nie bin ich so sehr gegen die Zeitumstellung wie am ersten Montag der Sommerzeit. #pleasedont #somüde — Die Gute Güte (@achduguteguete) 26. März 2018

Andere kommen mit konstruktiven Vorschlägen:

Bitte Winterzeit und Sommerzeit kombinieren. Morgens Normal-, abends Sommerzeit.

Es könnte so einfach sein.#Zeitumstellung — Gabi Fischer (@FischerinGabi) 26. März 2018

Oder aber mit Gesellschaftskritischem:

Dieses Jahr wünsche ich mir zum Geburtstag, dass diese Gesellschaft mal über Bürgerrechte, Überwachung und Datenschutz mit so viel Inbrunst und Meinung diskutiert, wie zum Thema Islam und Zeitumstellung. — Ann Cathrin Riedel (@anncathrin87) 26. März 2018

Diesem Herrn macht die Zeitumstellung hingegen gar nichts aus:

Warum mir die Zeitumstellung nichts ausmacht?



Weil ich jeden Tag Jetlag habe, seit dem ich Vater bin. — BayKoru (@BayKoru) 26. März 2018

Auch die Satire-Website «Der Postillon» hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt.

Ist er der beste Liebhaber aller Zeiten! Dieser Mann hatte heute Nacht von 1:58 bis 3:01 Uhr Sex mit seiner Freundin#Zeitumstellung https://t.co/KEhQP9vFMq — Der Postillon (@Der_Postillon) 25. März 2018

Ebenso das deutsche Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG):

Dieses Jahr dauert die Sommerzeit bis zum 28. Oktober. Das letzte Wort zum Thema hat Twitter-Userin HarriLe:

Haben alle die #Zeitumstellung gut überstanden und inzwischen auch genug drüber gemeckert? Dann wünsche ich einen zauberhaften #Wochenstart. #Sommerzeit #Ostern — Harriet Lemcke (@HarriLe) 26. März 2018

