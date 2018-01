Mann tötet Frau – und sagt, sie sei in der Schweiz

Fast drei Wochen lang fehlte von Andrea L. (41) aus Wulfsdorf im norddeutschen Bundesland Schleswig-Holstein jede Spur. Am 29. Dezember hatten Arbeitskollegen sie vermisst gemeldet, weil sie nicht zur Arbeit in einem lokalen Restaurant erschienen war. Der Ehemann (39) hingegen erzählte allen, die nach dem Verbleib seiner Frau fragten, sie sei verreist – um einen Job in der Gastronomie in der Schweiz anzunehmen.

Dieser Version schenkte man im Dorf jedoch wenig Glauben. Niemand konnte sich vorstellen, dass sie ihren zehnjährigen Sohn allein zurückgelassen hätte. Und: Kaum war Andrea L. weg, zog eine neue Frau ins Haus ein.

Schlimmer Verdacht, aber keine Leiche

Auch die Behörden glaubten nicht an eine Auslandreise von Andrea L.: Die Lübecker Mordkommission übernahm die Ermittlungen, am 6. Januar wurde der Ehemann in Untersuchungshaft genommen – wegen des Verdachts, seine Frau getötet zu haben. Nur fehlte die Leiche.

Die Polizei suchte intensiv nach den sterblichen Überresten der Frau, setzte dazu unter anderem Leichenspürhunde ein. In den Befragungen bestritt der Mann, etwas mit dem Verschwinden seiner Frau zu tun zu haben, und hielt an der Version mit der Schweiz-Reise fest.

In Plastik verschnürt, in Gartenbeet vergraben

Am Dienstag fanden Polizisten dann in einem Gartenbeet auf dem Grundstück der Familie in einem halben Meter Tiefe einen «in Plastikfolie verschnürten länglichen Gegenstand», wie es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizeidirektion Lübeck vom Dienstag heisst.

Als das Folienpaket danach im Institut für Rechtsmedizin in Lübeck geöffnet wurde, herrschte Gewissheit: Andrea L. war nicht in die Schweiz gereist, ihre Leiche war im Garten versteckt worden. Wie die 41-Jährige starb, wird derzeit noch untersucht.

*Name der Redaktion bekannt.

(lüs)