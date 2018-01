Touristen wegen «Porno-Tanz» angeklagt

Am Boden liegen westliche Frauen und Männer übereinander, tollen herum, imitieren Sex-Positionen. Die meisten in T-Shirt und Shorts, mehrere Party-Besucher beobachten das Treiben: Die Szenen spielten sich in Siem Reap ab, der Touristenstadt bei Kambodschas Tempel-Ruinen von Angkor. Veröffentlicht wurden die Fotos von der Polizei.

Rund 30 Beamte hätten die private Party in einer gemieteten Villa vergangenen Donnerstag gestürmt und 87 Personen festgenommen, berichtet die Zeitung «Khmer Times».

Während die meisten Touristen inzwischen wieder frei sind, wurden zehn Ausländer wegen «Verletzung kambodschanischer Traditionen» angeklagt. Ihnen wird «pornografisches Tanzen und Singen» vorgeworfen. Laut Staatsanwaltschaft droht ihnen bis zu einem Jahr Gefängnis. Die Zeit, bis der Fall vor Gericht kommt, könnten sie ebenfalls bereits hinter Gittern verbringen. Das kann in Kambodscha mehrere Monate dauern.

«Wir sind unschuldig»



«Wir wissen nicht, warum wir verhaftet wurden, wir hören verschiedene Geschichten von verschiedenen Leuten», zitiert der «Guardian» einen der Angeklagten. «Wir sind unschuldig.» Laut der Zeitung handelt es sich bei den Angeklagten um fünf Briten, einen Niederländer, zwei Kanadierinnen, einen Norweger und einen Neuseeländer. Einige von ihnen hielten sich als Touristen in Kambodscha auf, andere lebten in dem Land.

In den vergangenen Jahren ist es immer wieder zu Vorfällen mit Angkor-Wat-Touristen, die in der weitläufigen Tempelanlage Nacktfotos von sich machten, gekommen. Seit 2016 gilt für Besucher deshalb eine Kleiderordnung: Shorts, Miniröcke, Spaghettiträger-Tops und andere «sexy Kleidungsstücke» sind verboten.

(kko)