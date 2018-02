Zug entgleist und fängt Feuer

In Attica im Wyoming County im US-Bundesstaat New York ist ein Güterzug entgleist, wie verschiedene Medien berichten. Mindestens zwei Menschen seien verletzt worden. Einsatzkräfte seien vor Ort um das Feuer zu löschen. Den Berichten zufolge hatten sich einzelne Waggons aus den Schienen gelöst und mindestens einer sei danach in Flammen aufgegangen.

#BREAKING–police in #Attica, Wyoming County say they're responding to a CSX freight train derailment near East Main Street. (Photos: Tim Pohl) pic.twitter.com/lf5xvBHp9u– Spectrum News BUF (@SPECNewsBuffalo) 15. Februar 2018

Picture of the train derailment. pic.twitter.com/BBllnSTvWR– Mara (@SlvrSprg7) 15. Februar 2018

Another photo of the train wreck in Attica, courtesy of Michelle Poul: pic.twitter.com/2mdGgaw3Mu– news10nbc (@news10nbc) 15. Februar 2018

PHOTOS: Images of the wreckage following a train derailment in Wyoming County this afternoon. (Photos from Tim Pohl) pic.twitter.com/fElupf7CUl– News 8 - WROC-TV (@News_8) 15. Februar 2018

Update folgt...