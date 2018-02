Zug mit US-Republikanern erfasst Müllwagen

Ein Sonderzug mit Dutzenden Abgeordneten der Republikanischen Partei ist im US-Staat Virginia mit einem Müllwagen zusammengestossen. Bei dem Unfall am Mittwoch wurde ein Mensch getötet und ein weiterer schwer verletzt, wie das Weisse Haus mitteilte. Die Abgeordneten blieben nach ersten Erkenntnisse alle unverletzt. Die Republikaner waren auf dem Weg zu einer Parteiklausur im Staat West Virginia.

Abgeordnete sagten, die getötete Person habe sich offenbar in dem Müllwagen befunden. Tom Cole aus Oklahoma sagte, der Müllwagen sei in der Mitte zerfetzt worden. Er habe eine Person gesehen, die in eine Plane gewickelt gewesen sei. Rettungskräfte hätten offenbar «eine Leiche» weggebracht. Der Abgeordnete Bill Cassidy twitterte, dass sich drei Personen in dem Müll-Lastwagen befunden hätten und eine tot sei.

Dem Abgeordneten James Comer aus Kentucky zufolge waren rund 100 republikanische Abgeordnete im Zug. Der Müllwagen habe vermutlich die Schienen überqueren wollen. Abgeordnete, Ehepartner und Berater hätten sich seit rund zwei Stunden im Zug befunden, als es zu der Kollision kam.

Auch Paul Ryan an Bord

Eine Sprecherin des Bahnunternehmens Amtrak, Kimberly Woods, sagte, es gebe keine Berichte über verletzte Passagiere oder Besatzungsmitglieder des Zugs. Der Unfall soll sich kurz vor halb zwölf Ortszeit in Crozet, Virginia, ereignet haben. Der Zug fuhr von Washington in Richtung des Veranstaltungsorts Greenbrier in White Sulphur Springs in West Virginia. Das Politiktreffen findet jährlich statt und soll drei Tage dauern. Erwartet werden Reden von US-Präsident Donald Trump und Vizepräsident Mike Pence.

Cole sagte, der Zug habe schnell nach der Kollision angehalten. Mehrere republikanische Abgeordnete, die Ärzte seien, seien zum Helfen aus dem Zug gestiegen. Unter ihnen waren Brad Wenstrup, Michael Burgess, Phil Roe, Larry Bucshon, Roger Marshall und Cassidy. Comer sagte, Bucshon, Marshall und Wenstrup hätten sich vor der Ankunft von Rettungskräften und einem Hubschrauber um Unfallopfer gekümmert.

Auch der ranghöchste Abgeordnete der Republikaner im Kongress, Paul Ryan, befand sich an Bord des Zugs. Er sei unverletzt, sagten Berater über den Vorsitzenden des Repräsentantenhauses. Die Sprecherin des Weissen Hauses, Sarah Huckabee Sanders, sagte, Trump sei über den Unfall informiert worden. «Unsere Gedanken und Gebete sind bei jedem, der von diesem Unfall betroffen gewesen ist», sagte Sanders.

(fur/ap)