Das wahre Drama hinter «Three Billboards»-Film

Für ihre Rolle als Mildred Hayes in «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» erhielt US-Schauspielerin Frances McDormand am Sonntag einen Oscar. Im Hollywood-Streifen spielt die 60-jährige McDormand eine trauernde Mutter, die auf der Suche nach ihrer Tochter Angela mit drei riesigen Plakatwänden einen erbitterten Kampf gegen untätige Polizisten führt.

Gefragt, was ihn zum Drehbuch des Films inspiriert habe, sagte Regisseur Martin McDonagh kürzlich in einem Interview, er habe einmal «ähnliche Plakate irgendwo in der Nähe von Georgia oder Florida oder Alabama» gesehen. Wie der Sender BBC berichtet, basiert der Film tatsächlich auf einer wahren Geschichte, die sich vor 14 Jahren in Holt Summit im US-Staat Missouri abspielte.

Angie soll mit einem anderen Mann abgehauen sein

Damals verschwand die 28-jährige Angie Yarnell in der letzten Oktoberwoche 2003. Wie ihre Mutter Marianne Asher-Chapman BBC erzählt, begann sie sich Sorgen zu machen, als ihre Tochter am 1. November nicht zum Geburtstagsfest ihrer Nichte auftauchte. «Das hätte sie sich auf keinen Fall entgehen lassen.»

«Ich rief sie mehrmals an, hinterliess Nachrichten, aber ich hörte nichts von ihr», sagt Asher-Chapman. Zwei Stunden später sei Angies Ehemann zur Party gekommen. Dabei erzählte er der Familie, Angie sei mit einem anderen Mann durchgebrannt. «Ich wusste sofort, dass das nicht stimmte. Am nächsten Morgen ging ich zur Polizei, um eine Vermisstmeldung aufzugeben.»

«Ohne Leiche kein Verbrechen»

«Ich war damals sehr krank und wusste, Angie würde mich niemals in einer solchen Situation alleine lassen», so Asher-Chapman. Doch die Polizei nahm den Fall nicht ernst. «Der Sheriff unternahm gar nichts, er wollte nicht einmal meine Anzeige aufnehmen. Als ich zu ihm sagte, es müsse etwas Schlimmes passiert sein, erhielt ich als Antwort ‹Ohne Leiche kein Verbrechen›.»

Zehn Tage später kam eine Postkarte aus Arkansas: «Gary und ich besuchen seine Familie. Ich melde mich wieder, sobald wir dort sind. Angie.»

«Die Handschrift sah wie Angies aus, war es aber nicht. Ausserdem hatte sie mir nie etwas von einem Gary erzählt», so ihre Mutter. Doch für die Polizei war der Fall abgeschlossen: Angie war mit einem anderen Mann davongelaufen.

Flyer und Plakate, um Aufmerksamkeit zu generieren

Hilflos begann Asher-Chapman das Dorf mit Flugblättern zuzupflastern. Ausserdem benutzte sie zwei riesige Werbetafeln ausserhalb der Stadt, um Autofahrer auf der Durchreise auf den Fall aufmerksam zu machen.

Anders als im Film attackierte die Mutter nicht direkt die Polizisten. «Am Schluss haben mich die Plakate in der Suche nach meiner Tochter nicht viel weitergebracht, weil ich bis heute nicht weiss, wo sie ist. Aber alles, was ich in dieser Zeit tat, war produktiv.»

Es war der Ehemann

2008 schickte Asher-Chapman die Postkarte an ein grafologisches Labor in Texas. Die Analyse der Handschrift zeigte eindeutig, dass nicht Angie, sondern ihr Ehemann Michael Yarnell sie geschrieben hatte. Zur gleichen Zeit begannen sich grosse Medienhäuser für die Geschichte hinter den Werbetafeln zu interessieren. Ein landesweiter Bericht zum Fall führte die Polizei schliesslich dazu, den Fall neu zu eröffnen.

Kurze Zeit danach wurde Michael Yarnell verhaftet. Er gestand, Angie im Streit getötet zu haben. Ein Jahr später wurde er wegen fahrlässiger Tötung zu sieben Jahren Haft verurteilt. Er sass nur vier davon ab. Seiner Schwiegermutter will er bis heute nicht verraten, wo er Angies Leiche vergraben hat.

(kle)