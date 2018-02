Zwei Wunderknaben begeistern die Welt

Das Netz überschlägt sich vor Begeisterung: Wie der erst 13-jährige Yank Tae-hwan die Abschlusszeremonie der Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang gerockt habe, sei schlicht phänomenal, so der Tenor auf Twitter. Der jugendliche Gitarrist könne auf seiner E-Gitarre jedes Klassikstück wie eine Hardcore-Rock-Ballade klingen lassen, lobt «Time» seine Interpretation von «Winter», einem Teil der «Vier Jahreszeiten» von Antonio Vivaldi.

Entsprechend enthusiastisch sind die Reaktionen auf Twitter. «Dieser koreanische Bursche an der Gitarre war einfach grossartig», schreibt ein Nutzer.



That Korean kid on the guitar was awesome! Really killing it.#ClosingCeremony pic.twitter.com/wab0DONbZk — Robbie Lee. Cook✨🐺 (@RobbieLeeCook95) 25. Februar 2018

Eine andere Userin nennt den 13-Jährigen ihren «neuen Helden».



My new hero: the 13 year old shredding Vivaldi on electric guitar WHAT. #closingceremony #pyeongchang2018 #olympics — Shannon H. (@ShannHawke) 25. Februar 2018

«Was für ein Spektakel», urteilt ein weiterer Nutzer.



What a spectacle!!! That kid on guitar was astonishing. Insane skills for anyone...let alone a 13 YEAR OLD#Olympics2018 #PyongChang2018 #ClosingCeremony #Olympics pic.twitter.com/5bHhtfPJ8E — Andy Sheridan (@jnrbaker) 25. Februar 2018

Nicht minder für Aufmerksamkeit sorgte Oh Yeon Joon mit seiner Version der Olympischen Hymne. In seinem Heimatland ist der Elfjährige bereits ein Star, seit er in der Talentshow «We Kid» aufgetreten ist. Vielen Twitter-Nutzern kam der kleine Sänger deshalb bekannt vor.



The kid who sang earlier was from we kid!!! Ah good times I love watching the kids there 😭😭😭 https://t.co/vSV5AhDzZR — 엄지키스 💋 (@rcachan_) 25. Februar 2018

The kid just singing the Olympic hymn at the closing ceremony looked and sounded familiar then the reporter said his name and where he came from and I am like well I'll be damned that IS him lol. Youtube recommended this vid about 2 yrs ago now! https://t.co/CB7hRdKBFN — Pixxa's Manager ❤️ (@KateL2355) 25. Februar 2018

Wie sich die beiden Buben bei ihren Auftritten geschlagen haben, sehen Sie im Video.

