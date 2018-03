5 Patienten rufen 8303-mal den Rettungsdienst

Grossbritanniens Gesundheitssystem hat ein Problem mit Bürgern, die unnötig die Notrufzentralen mit Anrufen bombardieren. Allein fünf Patienten haben binnen eines Jahres 8303-mal den Sanitätsnotruf gewählt. Das berichtet die BBC unter Berufung auf Zahlen des britischen National Health Service (NHS). Demnach mussten in zwölf Monaten 1500-mal Ambulanzen zu eben diesen fünf Personen ausrücken.

An der Spitze der Statistik steht ein Patient aus dem Raum London: Er hielt die Notrufzentrale 3594-mal auf Trab. Auf Platz zwei folgt der Rettungsdienst der East Midlands mit 1244 Anrufen einer Person, der Sanitätsdienst South West erhielt 1044 Anrufe eines einzelnen Patienten.

Ambulanzen fehlen für wirkliche Notfälle

Die Massenanrufe stünden oft im Zusammenhang mit psychischen Problemen, chronischen Schmerzen und Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, zitiert die BBC einen NHS-Sprecher. Rund ein Zehntel aller Notrufe stamme von sogenannten «frequent callers», schätzt ein Mitarbeiter des Sanitätsdienstes South Central. Als häufige Anrufer gelten in Grossbritannien Menschen, die mindestens fünfmal im Monat oder mindestens zwölfmal in drei Monaten den Notruf wählen.

Beim Rettungsdienst der West Midlands heisst es, der Missbrauch der Notrufnummer habe grosse Auswirkungen. Es gehe nicht nur um die finanzielle Belastung. Das Hauptproblem: Rückt der Rettungswagen zu einem «frequent caller» aus, muss vielleicht jemand mit einem Herzinfarkt länger auf Hilfe warten. Man arbeite aber mit Sozialeinrichtungen zusammen, um die Anrufer entsprechend zu betreuen und sie so von weiteren unnötigen Anrufen abzuhalten.

«Frequent callers» gibt es auch in der Schweiz

Wie verbreitet dieses Phänomen in der Schweiz ist, lässt sich schwer abschätzen. Laut Roland Portmann, Mediensprecher bei Schutz & Rettung Zürich, gingen 2017 in den Kantonen Zürich, Schaffhausen, Schwyz und Zug knapp 100'000 Sanitätsnotrufe unter der Nummer 144 ein. Statistiken über Menschen, die überdurchschnittlich häufig anrufen, gebe es nicht.

Allerdings sind Portmann mehrere Fälle bekannt, bei denen Personen über Tage mehrere 100-mal den Sanitätsnotruf kontaktierten. So etwas komme immer mal wieder vor, sagt Portmann zu 20 Minuten. «Allerdings intervenieren wir sofort, wenn solche Fälle auftauchen», betont er. In manchen Fällen wird Strafanzeige eingereicht.

«Oft haben solche Massenanrufe einen psychischen Hintergrund», führt der Sprecher weiter aus. Die Sorge, dass die notorischen Anrufer die Leitungen blockieren und so Personen mit dringenden medizinischen Notfällen nicht zum Zuge kommen würden, seien allerdings unbegründet. Es gebe in der grössten Notrufzentrale der Schweiz genügend Kapazitäten. Auch gebe es keine Probleme, was die Kapazitäten der Rettungswagen angeht, betont Portmann.

