«Gebete bringen nichts, nur Handeln»

Nach dem Amoklauf von Parkland wird die Forderung nach schärferen Waffengesetzen wieder lauter gestellt – gerade auch von Prominenten auf Twitter. In den sozialen Medien löst das Blutbad rege Debatten, aber auch viel Resignation aus. Ein Überblick.

Den vermeintlich ewig gleichen Kreislauf, der nach einer solchen Tat seinen Gang nimmt, illustriert dieser Tweet: «Massenschiesserei -> Gedanken und Gebete -> Facebook-Debatten -> Jeder vergisst -> der Kongress unternimmt nichts -> Grillen zirpen.»



Auf Imgur kursiert folgender Post: Ein Esel (das Symbol der Demokraten) sieht Amokläufe als Problem leicht zugänglicher Waffen, ein Elefant (das Symbol der Republikaner) macht psychische Probleme verantwortlich. Dass keine der beiden Sichtweisen allein gültig ist, zeigt das Mädchen.



Was viele von den «Gedanken und Gebeten» der Politiker an die Adresse von Opfern und Angehörigen halten, illustrieren diese Beiträge:

Another school shooting? Well we all know the drill #thoughtsandprayers pic.twitter.com/yXtgJv24jA — Michael (@Mikeiswhite3) 14. Februar 2018

Auch die Rolle der Waffen-Lobby, der National Rifle Association (NRA), wird kritisch hinterfragt.



Ein Twitter-User fordert, Waffen-Besitz solle doch wenigstens genauso streng reglementiert sein, wie der Besitz eines Autos.



Im Netz lässt sich auch herausfinden, ob Kongressmitglieder Geld von der NRA bekommen haben.



«Einer dieser Gegenstände ist in den USA verboten, um Kinder zu schützen. Ratet, welcher», fordert dieser Tweet die Leser auf. Der Amoklauf an der Sandy-Hook-Grundschule habe nichts geändert, schreibt der User, ebenso wenig, wie wohl die Schiesserei in Florida.



Es gibt aber auch gegensätzliche Ansichten: «Ich weiss nicht, warum Liberale jetzt wieder nach mehr Waffengesetzen schreien», schreibt dieser Twitter-Nutzer. «Nikolas Cruz hat in einer waffenfreien Zone geschossen. Wenn überhaupt, dann beweist es, dass mehr Gesetze und Regularien gar nichts bringen.»



I don’t know why liberals are screaming for more gun laws right now.



Nicolas Cruz shot up a GUN FREE ZONE! If anything, this proves that more laws and regulations do NOTHING. — Brandon (@brandongroeny) 15. Februar 2018

Inzwischen haben auch zahlreiche Prominente auf den Amoklauf reagiert.

«Wir schulden es unseren Kindern und Lehrern, dass sie an den Schulen sicher sind. Gebete bringen nichts, sondern nur aktives Handeln. Kongress, bitte mach deinen Job und schütze Amerikaner vor sinnloser Waffengewalt», twittert Kim Kardashian.



We owe it to our children and our teachers to keep them safe while at school. Prayers won't do this: action will. Congress, please do your job and protect Americans from senseless gun violence — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 15. Februar 2018

Der Schweizer Basketballprofi Thabo Sefolosha, aktuell beim NBA-Verein Utah Jazz unter Vertrag, schrieb auf Twitter: «Ich bin in der Schweiz aufgewachsen, wo die Waffengesetzgebung sehr strikt ist, und ich kann euch versichern, dass das System funktioniert. Es sterben nur selten Menschen durch Schusswunden. Es ist schwer zu verstehen, warum es in den USA so eine Debatte darüber gibt, Dinge zu ändern, denn das System funktioniert offensichtlich nicht.»

I grew up in Switzerland, where gun control legislation is very strict, and I can assure to you that the system is working. People rarely die from gun wounds. Hard to understand why it is such a debate in the US to change things, because the system clearly doesn’t work — Thabo Sefolosha (@ThaboSefolosha) 15. Februar 2018

Auch Schauspielerin Reese Witherspoon, Moderatorin Ellen DeGeneres und der Schauspieler Mark Ruffalo fordern auf Twitter, mehr gegen Waffengewalt zu tun.

Heartbroken over the news of another school shooting. This is the 18th in 45 days of 2018. Students & teachers shouldn't have to fear for their safety. We must do more to prevent these senseless acts of gun violence. My heart is w/ the people in Parkland, FL. Enough is enough. — Reese Witherspoon (@RWitherspoon) 15. Februar 2018

No words, no actions, no laws are enough until we end this epidemic of school shootings in our country. My heart is with the students and parents of Marjory Stoneman Douglas High School. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 14. Februar 2018

Prayers without accordant action are silent lies told to oneself, heard by no God, amounting to nothing. Action is the language of truth, the prayers of the Saints. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 14. Februar 2018

Der US-Präsident drückte auf Twitter ebenfalls sein Beileid aus. Niemand solle sich an US-Schulen unsicher fühlen müssen, schreibt Donald Trump. Wie er das bewerkstelligen will, lässt er offen.



My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14. Februar 2018

(mlr)