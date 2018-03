So endet Meghan Markles TV-Karriere

Sechs Staffeln lang spielte Meghan Markle in «Suits» die Rolle der Rachel; erst Anwaltsgehilfin, dann Geliebte, immer wieder eher Beigemüse. Mit der offiziellen Ankündigung, dass die 36-Jährige kommenden Mai Prinz Harry heiraten wird, wurde auch bekannt, dass die siebte Staffel der US-Anwaltsserie ihre letzte sein wird.

Umfrage Findest du es traurig, dass Meghan Markle «Suits» verlässt? Gar nicht. Traurig wär, wenn sie Mike mitnähme.

Ein bisschen. Wenn sie geht, ist keiner mehr gut angezogen.

Oh Gott, ja! Ich hab mir immer vorgestellt, Mike sei Harry. Und ich Rachel.



Am Mittwoch lief die erste der sechs letzten Episoden mit Markle auf dem US-Sender USA Network. Das Staffelfinale wird am 25. April ausgestrahlt. Wir haben die Folge geschaut – und präsentieren die Zahlen dazu.

6,5 Minuten Screen-Time (von 42)

Meghans Rolle hatte selten viel Platz zwischen den Sprüchen und Dramen der männlichen Anwaltshengste. Wenn Rachel auftritt, dann immer smart und schön. Das ist auch in der ersten Folge nach der royalen Hochzeitsankündigung nicht anders.

3 Knutscher

Früher sah man Markle in ihrer Rolle als Rachel auch mal schier nackt unterm Duvet oder frisch aus dem Bett im Hemd ihres TV-Boyfriends Mike durchs Bild huschen. Die neueste Folge ist da zahmer. Immerhin kurbelt sie mit Worten das Kopfkino an: «Öfter in der Küche knutschen? Klar!»



3 Outfits (und eine Spekulation)

Ein schwarzes Kleid, ein Pischi-Lounge-Look und eine weisse Bluse mit Flatterärmeln, die eine Journalistin von «The Cut» spekulieren lässt: Was wird Meghan Markle wohl zur royalen Hochzeit tragen? Ihr Tipp: das britische Label Ralph & Russo, das sie bereits auf den offiziellen Verlobungsbildern trug.

Ein Beitrag geteilt von Kensington Palace (@kensingtonroyal) am Dez 21, 2017 um 3:59 PST

1 Thema, das die Zuschauer wirklich interessiert

Die Hochzeit, was sonst. Denn nicht nur Meghan Markle feiert demnächst eine, auch Rachel und Mike sollen bis zum Ende der Staffel verheiratet sein. Was in der Serie passiert, ist etwa das unglamourösere Preview zum royalen Happening. Schmachten lässt es sich dazu trotzdem gut.

(mel)