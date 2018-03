«90 Prozent der Deutschen sind Asis»

Eigentlich gilt Pietro Lombardi als fröhlicher Sympathieträger. Doch bei seinem Auftritt im Club Nachtwerk in Pirmasens (Rheinland-Pfalz) am Samstagabend sorgte der Sänger mit einem verbalen Ausraster für Aufsehen.

2011 gewann Pietro Lombardi die Casting-Show «Deutschland sucht den Superstar».

«Die Leute sagen draussen immer, Ausländer sind asi. Ich schwöre, ich bin auch Halb-Deutscher — 90 Prozent asi sind wirklich die Deutschen. Unfassbar. Nicht die Ausländer. Das sind wirklich so wenige Ausländer und so viele Deutsche!», rief der 25-Jährige auf der Bühne.

Der Grund für seinen Ausraster

Auf seinem Instagram-Profil ruderte Pietro anschliessend zurück und erklärte, dass ein Besucher des Konzerts ihn wüst beschimpft und seinen Sohn Alessio (2) beleidigt habe. «Ich habe mich dann aus Wut falsch artikuliert. Ich werde mich für meine Aussage nicht entschuldigen. Ich entschuldige mich, weil ich sie falsch formuliert habe. Ich habe nicht komplett Deutschland gemeint», klärt der Musiker auf.

Wenn jemand seinen Sohn beleidige, verliere er schnell die Kontrolle, gab er weiter zu. Zum Abschluss fügte er hinzu: «Am Ende des Tages ist es auch egal, ob deutsch, türkisch, italienisch. Wir sind alle Menschen.»

Das Instagram-Video hat Pietro bereits gelöscht. Doch auf seiner Facebook-Seite äussert er sich nochmals zu dem Vorfall in einem langen Posting:

Die Fans halten zu ihm

«Niemand hat das Recht, einen anderen zu beleidigen. Du hast mit deiner Ansage alles richtig gemacht», kommentiert ein Fan unter dem Facebook-Post. In seiner Instagram-Story teilt Pietro weitere Fan-Kommentare: «Ich war selber dabei am Freitag. Klar, Pietro hat sich falsch ausgedrückt, aber am Ende des Tages wissen wir, wie er es gemeint hat. Du hast alles richtig gemacht», sagt ein Anhänger.

Ein weiterer teilte in einem Video mit: «Hey, Pietro, du brauchst dich nicht zurechtfertigen. Nur, weil du eine Person des öffentlichen Lebens bist, heisst das nicht, dass du keine Gefühle oder Emotionen hast. Du bist kein Roboter, sondern ein Mensch.»

