«Er hat noch nicht um Alanas Hand angehalten»

Im Mai letzten Jahres funkte es zwischen dem Schweizer Popsänger Baschi (31) und Alana Netzer (31), der Tochter von Fussball-Ikone Günter Netzer (73). Den Liebesstein ins Rollen gebracht hatten gemeinsame Freunde. In der Öffentlichkeit zeigten sich die beiden Turteltauben zwar, auf ein gemeinsames Interview warten die Medien aber bis heute.

Umfrage Wie gefällt Ihnen das Paar Alana-Baschi? Sie sind sehr herzig zusammen.

Die beiden wirken echt verliebt.

Ich nehme ihnen die Liebe nicht ganz ab.

Es geht mich überhaupt nichts an. Das ist ihr Privatleben.



Am Dienstag absolvierten Alana und Baschi gemeinsam einen öffentlichen Auftritt und schritten zusammen über den Teppich des Gala-Dinners von IWC am Genfer Uhrensalon. Doch auch dort warteten die Journalisten vergeblich auf ein Doppelzitat. Immerhin sprach Baschi zum ersten Mal über sein neues Leben an Alana Netzers Seite. «Als wir an Weihnacht/Neujahr in ein Restaurant gingen, lauerten uns Paparazzi auf», sagte Baschi zu «Glanz & Gloria» und fügte an: «So kenne ich das natürlich nicht.»

Papa Netzer: «Er macht meine Tochter glücklich»

Auch Bild.de war am Uhrensalon in Genf zugegen und konfrontierte dort Papa Netzer mit seinem Schwiegersohn in spe – die Antwort fiel diplomatisch aus. «Für mich steht an erster Stelle, dass meine Tochter glücklich ist. Und das ist bisher gut gelungen. Sie hat einen grossartigen Charakter und meistert ihren Weg», gab der ehemalige Fussballer zu Protokoll.

Netzer sprach gar über eine Heirat von Tochter Alana und Baschi und verriet: «Er hat noch nicht um ihre Hand angehalten. Aber ich habe den Eindruck, dass es ganz gut wird.»

20 Minuten hätte gern mit Baschi über seine Liebe gesprochen. Doch der Musiker verschanzt sich gerade in seinem Studio im aargauischen Möhlin, arbeitet an neuer Musik und war darum nicht erreichbar.

(lme)