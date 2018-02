«Es ist Stormi mit etwas Reign in North Chicago»

Am 1. Februar wurde Reality-Star Kylie Jenner zum ersten Mal Mutter. Die 20-Jährige hat ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht. Sechs Tage später hat die Halbschwester von Kim Kardashian (37) auch den Namen des neuesten Clan-Zuwachses auf Instagram verraten: Stormi Webster heisst die gemeinsame Tochter von Kylie und ihrem Freund Travis Scott (25), der bürgerlich Jacques Webster heisst.

Umfrage Wie gefällt Ihnen der Name Stormi? Ich finde ihn sehr süss.

Unglaublich, aber solche Namen gehören eigentlich verboten!

Schade, habe eigentlich auf einen Namen mit K am Anfang gehofft.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Mit dieser aussergewöhnlichen Wahl hält die frisch gebackene Mama die Familientradition hoch. Kims Kinder heissen North (4), Saint (2) und Chicago (3 Wochen), und Kourtney (38) hat ihre Söhne Mason (8) sowie Reign (3) und ihre Tochter Penelope Scotland (5) getauft. Und auch Rob Kardashian (30) hat seinem Kind einen sehr interessanten Namen gegeben: Seine Tochter, die er mit Blac Chyna (29) hat, hört auf Dream (1).

Auf Schweizerdeutsch heisst sie Stürmli



Die kleine Stormi sorgt in ihren ersten Lebenstagen wegen ihres Namens bereits für (sehr lustige) Twitter-Reaktionen. So viel wie in den letzten Stunden haben sich die Nutzer wohl noch nie mit dem Wetter – vor allem im Norden von Chicago – beschäftigt. Übrigens: Auf Schweizerdeutsch würde der jüngste Zuwachs in der Kardashian-Jenner-Familie übersetzt Stürmli heissen.

Hier sind die besten Tweets zu Kylie Jenners Tochter Stormi:

Friend: What did Kylie Jenner name her daughter?

Me: Stormi with a chance of Reign in the North West of Chicago

Friend: No I didn't ask what the forecast was, I asked what Kylie named her daughter. — hate team10? follow me (@hamiidilo) 6. Februar 2018

«Ein Freund: Wie hat Kylie Jenner ihre Tochter getauft?

Ich: Stürmisch, mit Aussicht auf etwas Regen im Nordwesten von Chicago.

Freund: Nein, ich hab dich nicht nach einer Wettervorhersage gebeten, ich wollte den Namen von Kylie Jenners Tochter wissen.»

STORMI with a chance of REIGN in NORTH WEST CHICAGO. I must be DREAMin’ — Ahleen Bagoian (@ahlizzle) 7. Februar 2018

«Ich glaub, ich träume.» Eine Anspielung auf Rob Kardashians Tochter Dream.

how stormi and reign’s play date boutta go pic.twitter.com/8HKJsyICGV — savannah ☾♡♀ (@falloutsavvv) 7. Februar 2018

Stormi??? Does she WANT her child to be a porn star? I mean literally during the month that Stormy Daniels is in the news. This family is incapable of making a single good decision. — Ben Gleib (@bengleib) 6. Februar 2018

«Stormi? Will sie etwa, dass ihr Kind ein Porno-Star wird? Ausgerechnet dann, wenn Stormy Daniels die ganze Zeit in den Nachrichten ist. Diese Familie ist unfähig, eine richtige Entscheidung zu treffen.» Dieser Tweet spielt auf Porno-Star Stormy Daniels an, die angeblich eine Affäre mit Donald Trump gehabt haben soll.

Who cares about stormi when Catherine’s pregnant 😂 — tdc 💔 ¨̮ (@casualcandi) 7. Februar 2018

Britische Royals vor Social-Media-Adel: «Wen interessiert Stormi, wenn Catherine schwanger ist.»

Is it Stormi? No but it might Reign over in North Chicago. Wow I've always had a Dream it would. Let me go grab my Mason jar and pray to Saint Penelope — Sydnee (@SydneeAlexis_) 7. Februar 2018

«Ist es Stormi? Nein, aber es könnte Reign-en im North von Chicago. Ich hatte zumindest einen Dream davon. Lass mich ein Mason-Glas holen und wir beten zu Saint Penelope.» Wow. Alle Kindernamen der Kardashians in einer wunderbaren Geschichte! Anmerkung: Ein Mason jar ist zu Deutsch ein Einmachglas.

Once upon a time, Penelope had written her Dream down & placed it in a Mason jar. But one Stormi day in Chicago it Reigned so hard, she had to travel North where it was safe for her to pray to the Saint & there she met a new friend...(place Khloes baby name here )etc. Ya get it😏 pic.twitter.com/NNMbN287ZX — Tomei (@Tcharismatic_) 7. Februar 2018

Auch kreativ: «Es war einmal Penelope, die ihren Dream niederschrieb und ihn in ein Mason-Glas steckte. Wegen eines Stormi Tages in Chicago, an dem es stark Reign hat, musste sie nach North reisen, wo sie in Sicherheit zu Saint beten konnte und ihren neuen Freund (hier bitte den Namen von Khloes Baby einfügen).»

Kylie called the baby Stormi. Imagine in a few years they name a hurricane after her! Hurricane Stormi. Storm Stormi. Obsessed 😂 #Stormi #kyliesbaby — Aisling Keenan (@aislingmkeenan) 6. Februar 2018

i hope there’s a good explanation for kylie naming her kid stormi — sam geis (@sammgeiss) 6. Februar 2018

Derweil hofft die Welt auf eine gute Erklärung für den Namen Stormi.

When you let a 20 yr old have a baby, you get the name Stormi #KylieJenner — Sam (@slambam93) 6. Februar 2018

So, is Khloe Kardashian going to name her baby Hurricane ? — Estelle 🖤☾ (@EllieCzk) 7. Februar 2018

«Wird Khloe Kardashian ihr Kind Hurricane nennen?» Auch sie wird in den nächsten Wochen ihr erstes Kind gebären.

@khloekardashian please name your baby something normal 😂 — Kellie 🇦🇺 (@block_kellie) 7. Februar 2018

Und einige betteln die 33-Jährige an, dass sie ihrem Nachwuchs doch bitte einen normalen Namen gibt.

(kao)