«Heute ist der Tag gekommen, mich für den Rest meines Lebens von einem Damoklesschwert zu befreien: Ich bin seit vielen Jahren HIV-positiv», schreibt die österreichische Sängerin und Travestiekünstlerin Conchita Wurst auf Instagram. Eigentlich sei das für die Öffentlichkeit irrelevant, so Wurst weiter, aber «ein Ex-Freund droht mir, mit dieser privaten Information an die Öffentlichkeit zu gehen, und ich gebe auch in Zukunft niemandem das Recht, mir Angst zu machen und mein Leben derart zu beeinflussen.»

Seit sie die Diagnose erhalten habe, sei sie in medizinischer Behandlung. «Ich bin seit vielen Jahren unterbrechungsfrei unter der Nachweisgrenze, damit also nicht in der Lage, den Virus weiter zu geben.»

Familie schützen

Der Grund, weshalb sie diese Information bisher zurückhielt, liegt vor allem bei ihrer Familie, die von Anfang an Bescheid wusste und die Sängerin auch immer unterstützte. «Ihnen hätte ich die Aufmerksamkeit für den HIV-Status ihres Sohnes, Enkels und Bruders gerne erspart. Genauso wissen meine Freunde seit geraumer Zeit Bescheid und gehen in einer Unbefangenheit damit um, die ich jeder und jedem Betroffenen wünschen würde.» Mit ihrem Outing will Wurst vor allem auch anderen Betroffenen Mut machen und ein Zeichen setzen gegen die Stigmatisierung von Menschen, die sich mit dem HIV-Virus infiziert haben.

2014 gewann Wurst, die mit bürgerlichem Namen Thomas Neuwirth heisst, den Eurovision Song Contest in Kopenhagen. In jüngster Zeit machte sich der 29-Jährige Gedanken, sich von der bärtigen Kunstfigur zu lösen und neue Wege einzuschlagen. «Ich habe das Gefühl, eine neue Person schaffen zu wollen», sagte Neuwirth der «Welt».

Zum Abschluss richtet sich Conchita auf ihrem Insta-Account noch an die Fans: «Es geht mir gesundheitlich gut, und ich bin stärker, motivierter und befreiter denn je. Danke für eure Unterstützung.»

