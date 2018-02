Jelena knutschen an paradiesischem Strand

Auf Jamaika feiern Sänger Justin Bieber und seine Freundin Selena Gomez gerade Hochzeit. Allerdings nicht ihre eigene, sondern die von Biebers Vater Jeremy. Anfang der Woche ehelichte der 42-Jährige seine Freundin Chelsey Rebelo (29) in einer romantischen Zeremonie im Garten einer Villa. Nur 30 Gäste waren zur Trauung auf der Karibikinsel eingeladen.

Umfrage Wie finden Sie das Liebes-Comeback von Jelena? Es ist so schön, ein tolles Paar.

Selena hätte einen besseren Mann verdient. Justin tut ihr langfristig nicht gut.

Ist mir egal. Hauptsache, Brad Pitt und Jennifer Aniston werden wieder ein Paar.



Ganz Gentlemen-like soll Justin von Los Angeles nach Texas geflogen sein, um Selena abzuholen. Anschliessend machte sich das Paar gemeinsam auf den Weg Richtung Jamaika, wie People.com berichtet.

Ausnahmezustand auf der Insel

Auf ihren Social-Media-Kanälen halten sich Jelena zu ihrem Aufenthalt in der Karibik und ihrer Reunion bislang noch bedeckt. Gossip-Portale haben allerdings Fotos veröffentlicht, auf denen die beiden beim Feiern, Turteln und Schmusen zu sehen sind.

Von den derzeitigen Unruhen auf Jamaika scheinen die Hochzeitsgäste nichts mitzubekommen. Für den Bezirk St. James , zu dem auch der bekannte Touristenhafen Montego Bay gehört, wo Selena und Justin gerade sind, hat Premierminister Andrew Holness Ende Januar den Notstand ausgerufen. Die Mord- und Gewaltrate sei auf der Karibikinsel drastisch gestiegen. Das Parlament hat den Notstand sogar mehrmals verlängert und nun bis zum 2. Mai ausgeweitet.

Twitter-Gemeinde ist aus dem Häuschen

Das Paar dürfte sich aber keine Sorgen machen. Es geniesst lieber die Auszeit im Kreise der Familie. Offiziell bestätigt haben die beiden ihre Beziehung übrigens noch nicht. Das hindert ihre Fans aber nicht daran, die Freude über ein Jelena-Comeback auf Twitter zu teilen.

«Ich habe Jahre auf diesen Moment gewartet», schreibt etwa eine Nutzerin.

Eine weitere Nutzerin schmilzt dahin: «Wie sich die beiden anschauen.»

«Sie sind das schönste Paar der Welt.»

«Ihr Glück ... es ist das Einzige, was zählt», freut sich eine Twitter-Nutzerin über das Liebes-Comeback.

I’ve always rooted for them they’re just sooo cute and I wish them nothing but the the best in their life!!! They grew up, matured, and found they’re way back to each other. What a concept. #jelena pic.twitter.com/8cli6Qh4Xq — anahi// read bio (@addictaeeing) 21. Februar 2018

Eine weitere Anhängerin blickt in die Zukunft: «Als Nächstes feiern sie bestimmt ihre eigene Hochzeit.»

Can someone please tell this fool to pick up his damn pants! Jeez! — Sponge (@spongetrainer28) 21. Februar 2018

User @spongetrainer28 beschäftigt hingegen nicht die Beziehung zwischen Justin und Selena, sondern das Beinkleid des Popstars: «Könnte Justin bitte jemand sagen, dass er seine Hose hochziehen soll?»

(kao)