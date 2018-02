«Ich wünschte mir, länger schlafen zu können»

Zoe Saldana (39) ist der Star in «Avatar», «Star Trek», «Guardians of the Galaxy» – und nun auch im Kurzfilm «The Legend of Red Hand» (Video ganz unten). Im Rahmen von dessen Präsentation lud Campari 20 Minuten nach Mailand ein, um mit der Hollywoodgrösse zu plaudern.

Im fünfminütigen Interview verriet die Amerikanerin, dass sie ihre drei Kinder möglichst aus der Öffentlichkeit raushält: «Mein Mann und ich sorgen dafür, dass sie von meiner unwirklichen Welt nichts mitbekommen.»

Ab und zu würden sie trotzdem von Paparazzi erwischt. «Wenn die eigenen Kids wegen ihnen erschrecken, ist das nicht schön.» Ansonsten sei die Familie sehr glücklich, sagt sie. «Ich wünschte mir nur, wieder mal etwas länger schlafen zu können», so Saldana lachend.

Mehr vom Gespräch siehst du oben in unserem Video.

In der aktuellen Folge von «Alpi Knows Best» zeigt Alpi zudem, wie es ist, wenn man für ein fünfminütiges Interview mal eben schnell nach Mailand reist.



Der Campari-Kurzfilm «The Legend of Red Hand» mit Zoe Saldana in der Hauptrolle. (Quelle: Youtube/Campari)

