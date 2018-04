«Allein meine Garderobe ist über eine Million wert»

Shopping time😎 My friend: @salmaamahzoune _________________________________ #richkidsofinstagram #richkids #richkidsofswitzerland #richkidsofswiss #luxury #luxurylifestyle #luxurylife #luxurybrand #luxurybrands #bags #girls #rangerover #shopping

Ein Beitrag geteilt von The Rich Kids of Switzerland👑 (@richkidsofswiss) am Feb 23, 2018 um 9:32 PST