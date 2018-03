Kennen Sie Charlottes Lieblingsessen?

Den Platz als königliches Nesthäkchen muss Prinzessin Charlotte in wenigen Wochen räumen. Im April kommt nämlich das dritte Kind von Herzogin Kate (36) und Prinz William (35) auf die Welt.

Ob sich die Zweijährige auf einen weiteren Bruder oder gar eine Schwester freuen darf, ist noch nicht bekannt. Mit Sicherheit wird der königliche Wirbelwind Charlotte aber dem jüngsten Familienmitglied einige Dinge beibringen können.

Prinzessin Charlotte als grosse Schwester

Denn obwohl sie am 2. Mai erst ihren dritten Geburtstag feiert, ist Prinzessin Charlotte schon ein richtiges Multitalent. Nicht nur Tanzen und Reiten zählen bereits zu ihren Stärken, auch eine Fremdsprache soll sie bereits beherrschen.

Ausserdem kann die royale Tochter ihrem neuen Geschwisterchen dann auch gleich mal zeigen, wie man sich gegen einen älteren Bruder behauptet.

Was die Mini-Prinzessin sonst noch kann, was sie am liebsten isst und wie sie ihren grossen Bruder Prinz George fest im Griff hat, erfahren Sie hier:





