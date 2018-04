«Riverdale»-Paar ist auch im echten Leben liiert

Genau in der Stadt der Liebe — in Paris — scheinen sich die süssen Beziehungsgerüchte rund um «Riverdale»-Darsteller Cole Sprouse (25) und Lili Reinhart (21) zu bestätigen.

Ein Paparazzo ertappte die Turteltauben in flagranti, während sie sich auf den Strassen der romantischen Stadt küssen, sich aneinander kuscheln und zusammen ein Candle-Night-Diner in einem Restaurant geniessen. Das Kuss-Foto wurde unter anderem von Tmz.com publiziert.

Sind sie ein Paar: ja oder nein?

Mit einem klaren «Ja» haben die zwei Schauspieler ihre Beziehung noch nicht bestätigt — aber fast. Als sie nämlich bei ihrer Rückkehr nach Amerika von einem aufdringlichen «TMZ»-Reporter am Flughafen von Los Angeles mit Fragen durchlöchert wurden, rückte Reinhart mit der Sprache heraus. Im veröffentlichten Video sagt sie: «Die Antwort ist offensichtlich. Es ist offensichtlich.»

Verliebt auf Hawaii und verdächtige Instagram-Posts

Bereits im Januar wurden Sprouse und Reinhart gemeinsam auf Hawaii gesichtet — Arm in Arm schlenderten die Schauspielkollegen den Strand entlang.

Weitere Spekulationen gab es auch, als Sprouse in einem Interview gegenüber «Elle» im vergangenen Juli verriet, dass er sein Privatleben gerne von seinem Berufsleben trenne. «Ich spreche nie über mein privates Leben in der Öffentlichkeit.»

Einen Monat später machte Reinhart für den Geburtstag von Sprouse einen speziellen Instagram-Post. Sie schrieb: «Für den Mann, der mir im letzten Jahr so viele schöne Orte gezeigt hat, die ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen habe. Alles Gute zum Geburtstag, Cole. Danke für alles und für alle Abenteuer und für das, was noch kommen wird.»

