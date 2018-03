Seit ihrer Teilnahme bei «Deutschland sucht den Superstar» im Jahr 2011 stehen Sarah (25) und Pietro Lombardi (25) im Rampenlicht. Ob eine eigene Reality-Show auf RTL 2 oder öffentlichkeitswirksame Posts auf ihren jeweiligen Social-Media-Profilen – das Ex-Paar gibt täglich private Einblicke in sein Leben.

Die Moderatoren Jeannine Michaelsen und Klaas Heufer-Umlauf schlüpfen in der Sendung «Die beste Show der Welt» in die Rollen von Sarah und Pietro Lombardi. (Bild: Screenshot ProSieben) Die Moderatoren Jeannine Michaelsen und Klaas Heufer-Umlauf schlüpfen in der Sendung «Die beste Show der Welt» in die Rollen von Sarah und Pietro Lombardi. (Bild: Screenshot ProSieben)

Diese Offenheit nahm das Moderatoren-Duo Joko Winterscheidt (39) und Klaas Heufer-Umlauf (34) nun zum Anlass, Pietro ein eigenes Musical zu widmen. Ein Spass, der für den Sänger zu weit geht.

Der Grund: die Szene im Kreisssaal

In der Prosieben-Sendung «Die beste Show der Welt» präsentieren die beiden Spassvögel jeweils drei unterschiedliche Showkonzepte. Neben der «Mini Playgag Show» von Joko schlüpft sein Kollege Klaas bei «Pietro Lombardi – Das Musical» in die Rolle der Titelfigur. Das musikalische Werk bildet die wichtigsten Stationen im Leben des Musikers ab – vom «DSDS»-Casting bis zu Alessios (2) Geburt.

Erste Ausschnitte aus der Show hat der Sender bereits veröffentlicht. So sieht man Klaas als Pietro und Moderatorin Jeannine Michaelsen (36) als Sarah Lombardi beim «DSDS»-Recall sowie im Kreisssaal.

Und genau an diesem Punkt wird die eigentlich witzige Inszenierung für den echten Pietro Lombardi zum Problem. Denn sein Sohn kam 2015 mit einem Herzfehler auf die Welt und musste direkt nach der Geburt operiert werden. Die jungen Eltern bangten tagelang um das Leben ihres Kindes.

Der Ausraster:«Sehr geschmacklos!»

Auf seiner Facebook-Seite findet der Musiker klare Worte gegen Joko und Klaas:«Was für Fischköpfe – respektlos. Das ist ohne meine Erlaubnis passiert. Mein Sohn ist bei der Geburt fast ums Leben gekommen und ihr macht euch lustig über die Geburt? Sehr geschmacklos. Schämt euch!» Den Post hat Pietro bereits gelöscht, wie Bild.de berichtet. Das deutsche Portal konnte aber vorab einen Screenshot machen.

Die Fan-Reaktionen: «Das erste Mal, dass ich euch richtig feiere»

In den Kommentaren zu diesem Bild auf der offiziellen Facebook-Seite von Joko und Klaas gehen die Meinungen zum Lombardi-Musical auseinander:

So lauten etwa die positiven Reaktionen: «Mega, was ihr da für ein Musical zusammengestellt habt. Das erste Mal, dass ich euch so richtig feiere. Ich verstehe nicht, wieso sich Pietro Lombardi da so ärgert. Aber das ist wahrscheinlich, weil sein Ruf kaputtgeht und nicht euer!» Oder: «Hauptsache, Jokolessio geht es gut.»

Andere Follower finden die Parodie aber geschmacklos. «Ich bin von euch enttäuscht. Es gibt so viele Möglichkeiten, Menschen zu verarschen, warum nehmt ihr so ein junges Paar? Die beiden haben mit sich genug zu kämpfen, da brauchen sie euren beissenden Spott nicht.» «Wer auf dumme und einfache Unterhaltung anspringt, schaut es natürlich. Einige sind für anspruchsvolles Fernsehen einfach auch zu blöd.» Oder: «Boah, seid ihr tief gesunken, Joko und Klaas.»

Einen kurzen Ausschnitt aus «Pietro Lombardi – Das Musical» siehst du oben im Video. «Die beste Show der Welt» läuft am Samstag um 20.15 Uhr auf Prosieben.

