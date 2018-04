10 Fragen, 10 Antworten zu Conchitas HIV-Outing

Ein 264 Wörter langes Instagram-Posting, über 30'000 Likes in nur zwölf Stunden, ein internationaler Medien-Tsunami – Conchitas HIV-Outing ist niemandem wurst.

Doch wie lange leidet die Sängerin (29, «Rise like a Phoenix») bereits an der heimtückischen Krankheit – etwa schon bei ihrem Song-Contest-Sieg in Kopenhagen 2014? Wann tritt sie wieder öffentlich auf? Hier sind 10 Fragen und 10 Antworten.

Warum machte Conchita ihre Krankheit jetzt öffentlich?

Wurst, in ihren eigenen Worten: «Coming-out ist besser, als von Dritten geoutet zu werden. Ich hoffe, Mut zu machen und einen weiteren Schritt zu setzen gegen die Stigmatisierung von Menschen, die sich durch ihr eigenes Verhalten oder aber unverschuldet mit HIV infiziert haben.»

Wer setzte Conchita Wurst unter Druck?

Offenbar ein ehemaliger Partner, wie die Künstlerin in ihrem Instagram-Post mitteilte: «Ein Ex-Freund droht mir, mit dieser privaten Information an die Öffentlichkeit zu gehen, und ich gebe auch in Zukunft niemandem das Recht, mir Angst zu machen und mein Leben derart zu beeinflussen.»

Wer war vorab darüber informiert?

Ihre Familie weiss seit dem ersten Tag von der Erkrankung und unterstützt sie laut eigenen Angaben bedingungslos. «Ihnen hätte ich die Aufmerksamkeit für den HIV-Status ihres Sohnes, Enkels und Bruders gerne erspart», schreibt die Sängerin auf Instagram. Auch ihre Freunde sind seit geraumer Zeit darüber informiert und «gehen in einer Unbefangenheit damit um, die ich jeder und jedem Betroffenen wünschen würde.»

Warum behielt sie ihre Krankheit so lange für sich?

«Ich wollte aus mehreren Gründen bisher nicht damit an die Öffentlichkeit gehen», so Conchita. Einerseits wollte sie ihre Familie und ihre Freunde schützen, zum anderen sei es eine Information, «die meiner Meinung nach hauptsächlich für diejenigen Menschen von Relevanz ist, mit denen sexueller Kontakt in Frage kommt.»

Wie geht es Conchita?

«Es geht mir gesundheitlich gut und ich bin stärker, motivierter und befreiter denn je. Danke für eure Unterstützung!», stellte Wurst in ihrem Instagram-Posting klar. Sie ist wegen ihrer HIV-Erkrankung seit Längerem in ärztlicher Obhut: «Seit ich die Diagnose erhalten habe, bin ich in medizinischer Behandlung und seit vielen Jahren unterbrechungsfrei unter der Nachweisgrenze, damit also nicht in der Lage, den Virus weiterzugeben.»

Video: So reagierten die Fans auf den Post von Conchita.



Wann tritt die Sängerin wieder öffentlich auf?

Derzeit steckt Conchita laut ihrem Manager René Berto «mitten in den Vorbereitungen für die ORF-Moderation des ‹Amadeus Austrian Music Award› am 26. April». Conchita wird erstmals beim österreichischen Musikpreis durch den Abend führen. Zudem arbeitet die 29-Jährige gemeinsam mit den Wiener Symphonikern an ihrer neuen CD «From Vienna with Love», diese soll am 20. Oktober erscheinen. Am selben Tag findet ein Konzert im Wiener Konzerthaus statt, für das noch Tickets verfügbar sind.

Wird sie in Interviews nach ihrem Outing weitere Details preisgeben?

Vorerst nicht. Bei Conchita Wursts Management gingen seit Sonntagabend zwar «dutzende Interviewanfragen» aus aller Welt ein, doch auf «Heute» stellt ihr Manager klar: «Inhaltlich hat der Künstler mit dem Posting alles gesagt. Es wird derzeit kein weiteres Interview geben.»

Was ist HIV eigentlich – und ist es dasselbe wie AIDS

HIV ist ein menschliches Immunschwäche-Virus und wird fälschlicherweise häufig mit AIDS (erworbenes Immunschwächesyndrom) gleichgesetzt. Eine Infektion mit dem HI-Virus ist zwar stets die Ursache von Aids, doch längst nicht jeder HIV-Infizierte leidet an der erworbenen Immunschwäche. Das gilt umso mehr, als es mittlerweile medikamentöse Therapien gibt, die es Betroffenen ermöglichen, ein normales Lebensalter zu erreichen.

Wie erfolgt die Ansteckung mit HIV?

Die Infektion erfolgt ausschliesslich über virushaltige Körperflüssigkeiten wie Blut, Sperma und Vaginalsekret. Weitaus am häufigsten wird das HI-Virus beim ungeschützten Geschlechtsverkehr mit einem infizierten Partner oder einer infizierten Partnerin übertragen. Darüber hinaus können HIV-positive Mütter das Virus während Schwangerschaft und Geburt auf das Kind übertragen. Auch eine Ansteckung über die Muttermilch ist möglich.

Wie wird das HI-Virus behandelt?

HIV kann heute mit einer Reihe von Medikamenten wirkungsvoll behandelt werden. Die sogenannte antiretrovirale Therapie (ART) ist eine Kombination aus mehreren Wirkstoffen, die die Vermehrung des Erregers eindämmen. Der Ausbruch von Krankheiten, die aufgrund der Schwächung des Immunsystems durch das Virus entstehen, kann so vermieden bzw. verzögert werden.

