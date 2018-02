Lawrence tanzt auf Amy Schumers Hochzeit

Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen, vielleicht ging es deshalb alles so schnell bei Komikerin Amy Schumer: Mit ihrem Liebsten Chris Fischer (37) ist die 36-Jährige seit drei Monaten liiert, nun wagte das Paar den Schritt vor den Trauualtar.

Wie «People» berichtete, gaben sich die beiden ganz privat in einem Strandhaus in Malibu das Jawort. Unter den 80 Hochzeitsgästen waren auch Hollywood-Stars wie Jennifer Lawrence (27), Jake Gyllenhaal (37), Chelsea Handler (42), Larry David (70), David Spade (53) und die frisch getrennte Jennifer Aniston (49).

«Es war wundervoll. Ich schluchzte die ganze Zeit – seine Rede war atemberaubend», schwärmt die 27-jährige Schauspielerin und gute Freundin der Braut gegenüber «Entertainment Tonight». Lawrence sei ebenfalls überrascht gewesen, als sie die Hochzeitseinladung bekam.

Mit Insta-Foto macht Amy die Beziehung öffentlich

Am Donnerstag postete die Komikerin zahlreiche Bilder von ihr und Fischer auf Instagram und gab ihren Fans so einige Einblicke in die Hochzeitsfeier. Mit einem einfachen «yup» kommentierte sie die Diashows.

Publik machte sie die Beziehung erst vor wenigen Tagen mit einem romantischen Schwarz-Weiss-Foto, auf dem sich die beiden küssen. Entstanden ist das Bild vorigen Samstag, als die TV-Moderatorin Ellen DeGeneres ihren 60. Geburtstag feierte.

