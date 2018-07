Adelas Badkleider passen sich ihrer Umgebung an

Erst vor einer Woche liess sich Adela Smajic die iberische Sonne auf den Bauch scheinen. Für einen Job reiste die 25-Jährige nach Ibiza und genoss neben der malerischen Landschaft auch das traumhafte Wetter. Auf Instagram hielt sie ihre über 31'600 Abonnenten dabei mit farbenfrohen Fotos auf dem Laufenden.

Auffällig: Die Bachelorette 2018 scheint sich wie ein Chamäleon an ihre Umgebung anzupassen. In einem pinken Bikini posiert sie vor einer pinken Wand aus Rosen, in einem Zartrosa-Einteiler kuschelt sie mit einem Zartrosa-Luftflamingo und in einem lilafarbenen Outfit strahlt sie vor einem Baum mit lilafarbenen Blüten.

«Ich ziehe mich ab und zu um»

Auch auf Bali, wo die Baslerin gerade ihre Ferien verbringt, beweist sie ihre Anpassungsfähigkeit an die örtliche Landschaft. «Bevor ich ein Land erkunde, schaue ich natürlich, wie die Umgebung ist», sagt sie gegenüber 20 Minuten.

Bei sehr lebendigen Locations wie Wasserfällen oder einem Dschungel wähle sie eher einen schlichten, einfarbigen Bikini. Und auch wenn sie mit Tieren posiert, achte sie auf einen naturfarbenen Zweiteiler. «Ich ziehe mich ab und zu auch um, wenn ich den ganzen Tag unterwegs bin», so Adela.

Für ihre Ferien in Indonesien hat sie stolze 30 Badkleider eingepackt. Sie nehme immer eine grössere Auswahl mit, wenn sie in die Wärme fliegt. Zum Einsatz kommen aber nicht alle. «Ich meine, welcher Mensch braucht schon 30 Bikinis für 14 Tage?»

Sie steht zu ihrem Faible für Bademode

Den Bikini-Tick hat Adela bereits in der Vergangenheit ausgelebt, wie ihr Instgram-Feed zeigt. So trägt sie in ihren Ferien im Januar auf Sansibar zum weissen Sandstrand einen passenden Bikini, der jamaikanische Urwald inspirierte sie im Juli 2017 zu einem Zweiteiler mit Palmen-Print. «Ich bin so. Andere Frauen haben eine Schwäche für Taschen und Schuhe.»

Ihre Sammlung setzt sich übrigens aus teils zugeschickten Bikinis und Badeanzügen von Firmen (die sie anschliessend auch in ihren Instagram-Bildern verlinkt) und teils aus selbst gekauften Teilen, die sie online bestellt hat, zusammen. «Ich habe zwar nichts gegen einen Bikini von den gängigen Läden, nur rennt dann jeder gleich rum», so Adela.

Die farblich abgestimmte Bikini-Welt der Adela sehen Sie oben im Video.

