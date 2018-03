Ben Afflecks Rücken-Tattoo ist also doch echt

Vor über zwei Jahren tauchte erstmals ein Schnappschuss von Ben Afflecks tätowiertem Rücken auf. Im März 2016 behauptete der heute 45-Jährige dann, die Körperkunst sei aufgemalt gewesen, für einen Film.

Umfrage Ben Afflecks Rücken-Tattoo ist echt – was sagst du dazu? Das ist der beste Tag meines Lebens.

Ich bin etwas neidisch.

Ich bin so froh, dass das nicht mein Rücken ist.

Ben Affleck – Hollywood-Grösse, Bild von einem Mann, übermütig.

Phoenix im Zürcher Volkshaus sind mir lieber als ein Phönix auf dem Rücken.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Nun wurden neue Paparazzi-Fotos des Schauspielers veröffentlicht. Darauf zu sehen: dasselbe Rückentattoo eines fliegenden Phönix. Muss ziemlich aggressive Farbe gewesen sein, die die Make-up-Leute damals verwendeten. Oder anders gesagt: Das Tattoo ist echt, war es schon immer.

Seine Ex-Frauen mochten es nicht

Während Affleck selbst dies nie bestätigte – auch jetzt sagt er nichts dazu –, gaben sich die Damen in seinem Leben dahingehend nicht ganz so verschwiegen. Ex-Frau Jennifer Garner (45) war nicht besonders angetan von der Tätowierung. «In meiner Heimatstadt würde man (ironisch) dazu sagen: ‹Ach, wie herzig›», liess sie sich vor zwei Jahren von der «Vanity Fair» entlocken.

Und Jennifer Lopez (48), mit der er zwischen 2002 und 2004 verlobt war, meinte im Februar 2016 in der Show «Watch What Happens Live»: «Es ist furchtbar! Seine Tattoos haben immer zu viele Farben. Sie sollten nicht so farbig sein. Sie sollten cooler sein.»

Die Fans feiern das Tattoo

Auf Social Media nehmen die User ebenfalls kein Blatt vor den Mund, wenn es um ihre Meinung zur Körperkunst von Ben Affleck geht. Vor allem aber feiern sie den Umstand, dass das Tattoo echt ist, nachdem der Schauspieler dies abgestritten hatte.

«Was für ein wundervolles Geschenk an uns alle.»



Ben Affleck's back tattoo is, and I'm saying this without hyperbole, one of the funniest goddamn things I've ever seen in my entire life. Holy moly. What a wonderful gift to all of us this is. Truly a great day to be alive because of this obscenely dumb tattoo. (via @people) pic.twitter.com/8LtvmF1Z5h — Dashiell Driscoll (@dashiell) March 19, 2018

«Wenn ihr mal wieder traurig seid, dann erinnert euch doch einfach daran, dass ihr nicht Ben Affleck seid und somit (wahrscheinlich) kein Tattoo habt, das so riesig und hässlich ist, dass ihr behaupten müsst, es sei nicht echt.»



Next time you're feeling sad, remember that you're not Ben Affleck so you (probably) don't have a tattoo so big and so ugly and so universally ridiculed that you had to lie and say it was only temporary and just for a movie when it is so clearly not. (https://t.co/MQJfdA25tk) pic.twitter.com/sU72CUK4TG — Crystal Methanny (@RafiDAngelo) March 18, 2018

«Dass Sarah Jessica Parker diesen Instagram-Post über Ben Afflecks übles Rücken-Tattoo gelikt hat, ist das Lustigste, was ich 2018 gesehen habe.»



Sarah Jessica Parker liking this Instagram post about Ben Affleck’s awful back tattoo is the funniest thing I have seen in 2018. pic.twitter.com/OIFNnlZSfv — Eva Palmer (@Eva_Palmer) March 18, 2018

(shy)