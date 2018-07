Bibi und Julian wollen noch vor der Geburt heiraten

«Wir sind verlobt. Oh Mann, ich kann es immer noch gar nicht glauben, aber Julian hat mir einen Hochzeitsantrag gemacht», teilte Bibi Heinicke am Sonntag ihren Fans auf Instagram mit. Ihr Freund Julian Classen (25) ging vergangenen Dienstag vor dem Youtube-Star auf die Knie – mit einem grossen Strauss Rosen.

Umfrage Sollten Bibi und Julian noch vor der Geburt ihres Kindes heiraten? Unbedingt. Dann kommt das Kind in einer offiziellen Familie zur Welt.

Standesamtlich sollten sie schon vor der Geburt heiraten.

Nein. Sie sollten lieber warten und eine schöne Zeremonie planen.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

«Damit habe ich niemals gerechnet», freut sich die 25-Jährige, die in drei Monaten zum ersten Mal Mutter wird. Auf ihrem Youtube-Kanal hat das Paar bereits einen Clip hochgeladen, in dem die beiden über den speziellen Moment in ihrer 10-jährigen Beziehung reden.

Ob jetzt alles ganz schnell geht und Bibi und Julian wirklich noch vor der Geburt ihres Sohnes vor den Traualtar schreiten, erfahren Sie im Video oben.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Content-Kooperation mit Pro 7/Sat 1.

(kao)