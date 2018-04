Blac Chyna schlägt mit einem Baby-Auto um sich

In einem amerikanischen Vergnügungspark wurde das Reality-Sternchen Blac Chyna dabei gefilmt, wie sie mit einem pinken Baby-Auto eine Parkbesucherin angreift. Der Grund für ihren Ausraster: Die Frau hat ihre einjährige Tochter Dream an der Hand berührt.

Mehrere Leute, darunter ihr Teenie-Freund und Rapper YBN Almighty Jay (18), haben laut Metro.co.uk vergeblich versucht, die wütende 29-Jährige unter Kontrolle zu bringen.

Die Nanny war beim Kind

Die Frau, die Dream unerlaubt berührt hat, hat sich auf Twitter zum Vorfall geäussert. Sie habe gar nicht gewusst, dass das kleine Mädchen die Tochter von Blac Chyna sei, schreibt sie unter dem Usernamen @_callmelexooo. Lediglich die Nanny sei bei Dream gewesen – Chyna habe sie erst gesehen, als diese bereits auf sie losgegangen sei.

Und auch Chyna kommentiert den Vorfall: Auf Instagram postet die Ex von Rob Kardashian (31), dass sie nicht gewalttätig sei und Gewalt ablehne. Doch wenn jemand ihr Kind unerlaubt anfasse, könne sie sich nicht zurückhalten.

Das Video von Blac Chynas Ausraster sehen Sie oben.

Blac Chyna, boyfriend YBN Almighty Jay and company were spotted fighting today at Six Flags 👀☕️ pic.twitter.com/dqX290vTNA