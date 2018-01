Bricht sie etwa eine Hochzeits-Tradition?

Am 19. Mai ist es so weit – Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) werden sich im Windsor Castle das Jawort geben. Doch wie es aussieht, wird Markle dabei nicht ganz allen Traditionen folgen. Sie will nämlich von ihrer Mutter, Doria Radlan, zum Altar geführt werden, nicht etwa von ihrem Vater, Tom Markle, wie Eonline.com berichtet.

Umfrage Würden Sie den Traditionsbruch gutheissen? Klar, wenn sie ihre Mutter lieber mag.

Das geht auf keinen Fall. Der Vater muss sie zum Altar führen. Sonst niemand.

Da ich mich mit Traditionen nicht auskenne, spielt es mir keine Rolle.

Ob der royale Palast mit dieser traditionellen Veränderung einverstanden ist, ist noch unklar. Doch selbst wenn er seine Tochter vielleicht nicht zum Altar führen darf, würde Tom Markle gern zur Trauung von Meghan kommen, wie er Dailymail.co.uk verraten hat.

Weitere Details zu Meghans möglichem Traditionsbruch erfahren sie im Video.

(cts)