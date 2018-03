Cabello nutzt Security-Check für ein Shooting

Paparazzi-Fotos von Promis am Flughafen sind normalerweise langweilig: Die meisten Stars flüchten vor der Kamera oder verdecken ihr Gesicht. Ganz anders Camila Cabello.

Umfrage Wie finden Sie Camilas Showeinlage? Lustig.

Peinlich.

Unnötig.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Als die 21-Jährige vor wenigen Tagen am Flughafen von Los Angeles von Fotografen entdeckt wird, flüchtet sie nicht, sondern nutzt die Gunst der Stunde für ein improvisiertes Fotoshooting. Die «Havana»-Sängerin setzt sich in Pose, tanzt und spielt mit der Kamera, als wäre sie ein Model. Und das alles in einer unglamourösen Latzhose.

Sogar der Security-Mann an der Sicherheitskontrolle kann sich das Lachen beim Anblick von Camilas Showeinlage nicht verkneifen. Wieso sie sich am Flughafen in Pose warf, erklärt die Sängerin später auf Twitter: «Es ist ein bisschen wie bei ‹Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade›. Wenn sie Fotos schiessen, kann ich auch gleich ein Fotoshooting machen.»

Die witzigen Fotos der ehemaligen Fifth-Harmony-Sängerin sehen Sie in der Bildstrecke oben.

(anh)