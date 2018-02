Kylie Jenner hat schon wieder Bock auf Arbeit

In Radlerhosen und Turnschuhen steigt Reality-Star Kylie Jenner in Los Angeles aus ihrem schwarzen Range Rover. Es ist das erste Mal nach der Geburt ihrer Tochter Stormi Webster, dass sich die 20-Jährige wieder in der Öffentlichkeit zeigt. Weder der Nachwuchs noch ihr Rapper-Freund Travis Scott (25) sind mit dabei.

Stattdessen war die frischgebackene Mutter gemeinsam mit ihrer besten Freundin Jordyn Woods (20) unterwegs zu einem Business-Meeting ihrer Beauty-Firma Kylie Cosmetics, die sehr erfolgreich Lippenstifte, Lidschatten und Make-up vertreibt. Von den Strapazen der Geburt und allfälligen schlaflosen Nächten mit dem Kleinkind keine sichtbaren Spuren. Die Unternehmerin ist zurzeit gern gemütlich unterwegs, in sportlichen Looks, die sie mit exklusiven Accessoires wie einer Prada-Bauchtasche und Jordans abrundet.

Was die ersten Bilder von Kylie Jenner nach der Geburt ihrer kleinen Tochter noch so verraten, lesen Sie in der Bildstrecke.

