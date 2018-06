«Kein Tag in meinem Leben hat mich so geprägt wie dein Geburtstag, der Tag an dem du geboren bist», gratuliert Sarah Lombardi auf Instagram ihrem Sohn Alessio zu seinem dritten Geburtstag.

Umfrage Bist du Team Pietro oder Team Roberto? Ich freue mich, dass Sarah in Roberto eine neue Liebe gefunden hat.

Sarah und Pietro bleiben für mich das absolute Traumpaar.

Hauptsache, Alessio geht es gut!



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Mit Minions-Deko und «Cars»-Torte feierten die Lombardis Mitte Woche ihren Alessio – Sarah und Pietro vereint. Dies, obwohl das ehemalige Traumpaar getrennt lebt und die 25-jährige Sarah mittlerweile wieder vergeben ist. Sogar Geschenke gekauft hat das Ex-Paar gemeinsam, wie Pietro in seiner Insta-Story verrät.

«Ich werde sie weiterhin beschützen»

Ob Sarahs neuer Freund Roberto Alessios Geburtstagsparty ebenfalls besuchte, bleibt allerdings unklar – ihn zeigt die Sängerin kaum auf Social Media. Für den 26-jährigen Pietro stellt Sarahs neue Liebe kein Problem dar. «Solange er sie gut behandelt, ist es mir egal, wer es ist», sagte er kürzlich gegenüber «Bild».

«Auch wenn wir nicht zusammen sind, sie ist die Mutter meines Kindes und ich werde sie weiterhin beschützen», führt er aus. Wie viel ihm seine Familie bedeutet, drückt Pietro auch auf Instagram aus: «Egal in welcher Phase, ich werde immer wie ein Krieger bei dir stehen», ehrt er Alessio an seinem Geburtstag.

Wie die Lombardis Alessios Geburtstag feierten, siehst du oben im Video.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Content-Kooperation mit Pro 7/Sat 1.

(anh)