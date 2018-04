Wenn Wunderkerzen und Hunde das Fest vermiesen

Eine Wunderkerze wurde Hollywoodstar Blake Lively (30) an ihrem grossen Tag im Jahr 2012 zum Verhängnis. Es passierte ausgerechnet, als Sängerin Florence Welch (31) auf der Bühne für das Brautpaar sang. «Plötzlich zeigte mein Mann auf mein Kleid und meinte: ‹Ist das nicht schön?› Ich fragte ihn, was er meine, und schaute auf mein Hochzeitskleid hinunter», erzählte Blake einst in der US-«Vogue».

Ihr massgeschneidertes Brautkleid aus weisser Spitze von Marchesa hatte tatsächlich ein riesiges Brandloch. «Mein Herz war gebrochen», so Blake. Heute kann die Schauspielerin darüber lachen. Und hat dank dem Malheur für immer ein Andenken an ihrem Kleid.

Welche anderen Stars an ihrem Hochzeitstag mit kleineren und grösseren Problemen zu kämpfen hatten, sehen Sie im Video oben.

