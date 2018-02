Harper Beckham singt im Duett mit Papa David

In diesem Moment konnte Victoria Beckham wohl nicht widerstehen, ihr Handy zu zücken: Auf Instagram teilte die Designerin ein entzückendes und heimlich aufgenommenes Video von ihrem Mann David und ihrer Tochter Harper aus dem Badezimmer.

Umfrage Halten Sie auch fast jeden Moment Ihres Kindes für die Nachwelt fest? Jeden einzelnen Moment. Ich teile dann auch alles auf Instagram.

Ja, aber ich halte diese Momente privat.

Ich geniesse lieber den Moment statt die ganze Zeit das Handy draufzuhalten.



Darin zu sehen ist der 42-Jährige, der mit einem weissen Handtuch darauf wartet, bis sein jüngstes Kind aus der Wanne steigt. Währenddessen singen die beiden ein unüberhörbares Duett des Songs «Tomorrow» aus dem Musical «Annie». Victoria kommentierte den kurzen Clip mit den Worten: «Gemeinsames Singen mit Daddy» und fügte noch vier lachende Emojis hinzu.

Ein Fan von Mamas Girlgroup

Es ist nicht das erste Mal, dass man Harper singen hört. Bereits vor einigen Monaten teilte die 43-Jährige ein Video auf Instagram, in dem ihre Tochter den Weihnachtsklassiker «All I Want For Christmas» von Mariah Carey (47) zum Besten gab.

Im Interview mit dem Magazin «GQ» verriet David Beckham kürzlich, dass seine Tochter Harper ein grosser Spice-Girls-Fan ist. Also von jener Girlgroup, mit der Mama Victoria alias Posh Spice in den 90er-Jahren berühmt wurde.

«Vor wenigen Wochen lief ‹Spice World› im Fernsehen und unser kleines Mädchen wollte ihn unbedingt schauen. Also hat sich Victoria mit ihr hingesetzt, alle Tanzbewegungen mit ihr nachgemacht und sogar die Lieder nachgesungen», sagte der stolze Vater im Gespräch.

Wie es sich anhört, wenn ein Ex-Fussballer und seine Tochter im Badezimmer Musicals zum Besten geben, sehen Sie ganz oben im Video.

(kao)