«Ich gebe für alles viel Geld aus»

Der 25-jährige Rapper Sfera Ebbasta ist mit «Rockstar» auf Erfolgskurs: Schon in der Release-Woche erlangte das dritte Album des Mailänders Platin-Status in seiner Heimat Italien.

Umfrage Hörst du Trap-Musik? Ja, voll mein Ding.

Nein, voll nicht mein Ding.

Was ist Trap? Ich kenne nur Rap.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Auch in der Schweiz schlägt Sfera ein: Aktuell Platz 2 in den Album-Charts, bei Apple Music stieg «Rockstar» auf Platz 1 ein und alle 12 Albumsongs waren unter den Top 200. Auf Spotify war «Rockstar» nach Release das meistgehörte Album in der Schweiz mit einer Million Streams in fünf Tagen.

Seinen Erfolg erklärt sich der 25-Jährige so: «Wenn man Musik macht, die einem gefällt, ist alles möglich. Gute Musik ist der Schlüssel», sagt er zu 20 Minuten. Was er heute so einfach daher sagt, hat er sich lange erarbeiten müssen.

«Ich musste auf vieles verzichten»

Sfera ist in der Agglomeration von Mailand aufgewachsen. Er wuchs vor allem mit seiner Mutter auf, sein Vater starb, als er 13 Jahre alt war. Das Geld war meistens knapp. «Ich musste irgendwie zurechtkommen, ich musste auf vieles verzichten.» Schlaflose Nächte hätten ihn geplagt.

Doch jetzt könne er endlich machen, worauf er Lust hat. «Wenn man Geld hat, hat man Ruhe.» Sfera ist stolz auf das, was er erreicht hat. Nicht nur in musikalischer Hinsicht: «Wenn ich jetzt ein Paar Schuhe kaufen kann, die ich mir früher nicht leisten konnte, bin ich stolz. Oder wenn ich auswärts essen gehen kann. Oder dass ich mit meinen Freunden zusammen arbeiten kann.»

Gibt viel Geld für Kleider und Schmuck aus

Vom neuen Reichtum berichtet der Rapper, der den Übernamen Trap King trägt, auch in der Single «Rockstar». Im Refrain rappt er: «Wir werden für immer reich sein.» Das meint er auch im übertragenen Sinn. «Vielleicht bin ich eines Tages ärmer als heute. Vielleicht noch reicher. Aber das, was ich jetzt erlebe, wird mir für immer bleiben.»

Genauso wie die zwei Tattoos, die seine rechte Stirnhälfte zieren – das US-Dollar- und das Euro-Zeichen. «Ich habe immer das Geld im Kopf», sagt Sfera. Er gibt es vor allem für Kleider aus, und für Goldschmuck und Diamanten – «alles echt», wie er sagt. Er besitze circa 300 Paar Schuhe, 100 Hosen, 200 T-Shirts, 300 Pullis und etwa 50 Sonnenbrillen.

Ein Outfit kostet mehr als tausend Euro

Kalkuliert man zusammen, was Sfera am Tag des Interviews mit 20 Minuten trägt, ist die Tausend-Franken-Marke locker überschritten — im 20 Minuten-Video sagt er: «Die Jeans kosten 700 Euro, ebenso die Schuhe, und der Gürtel auch. Die Rolex-Uhr habe ich heute zu Hause gelassen. Ich gebe für alles viel Geld aus. Aber ich besitze auch T-Shirts, die nur 15 Euro gekostet haben.»

Auch wenn der Rapper seinen Erfolg genretypisch zelebriert, er hütet sich, komplett abzuheben: «Ich weiss, wer ich bin und was ich kann. Es ist wichtig, mit den Füssen auf dem Boden zu bleiben – nur so kannst du verstehen, was alles möglich ist.»

Für Sfera bleiben seine Gesundheit und die Menschen, die ihm nahe stehen, das Wichtigste. Freundin habe er zurzeit keine, sondern «viele Freundinnen». Seine einzige Liebe ist seine Mutter: «Ich habe ihr ein Haus geschenkt.»