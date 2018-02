Deshalb wurden Harry und William rausgeschnitten

Von einem Lift aus schiessen zwei Sturmtruppler auf Finn (gespielt von John Boyega, 25) – so hätte die Szene von Prinz William (35) und Prinz Harry (33) im neusten «Star Wars»-Film ausgesehen. Kurz vor Filmstart wurde mit Dezember 2017 angekündgt, dass die beiden einen Gastauftritt in «The Last Jedi» haben.

Doch Fans wurden enttäuscht, denn die Szene ist nirgends im Film zu sehen. Nun bestätigte ein Insider der «Daily Mail», dass die Stelle letztlich rausgeschnitten wurde. Doch weshalb?

(cts)