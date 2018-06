Die Smiths photoshoppen Jaden ins Familienfoto

Will Smith (49) und seine Familie machen aktuell Ferien – und lassen ihre Fans via Social Media an ihrer Auszeit teilhaben. Auf Instagram postet Mama Jada Pinkett Smith (46) ein Familienföteli vom Zmorgetisch und schreibt dazu: «Wir machen in Übersee Ferien, um Will am Vatertag zu feiern.»

Doch einer fehlt am Tisch: der 19-jährige Jaden. Seine Mutter nimmt die Absenz mit Humor und photoshoppt Jaden kurzerhand ins Bild. Dazu kommentiert sie: «Unser jüngster Sohn ist noch auf dem Weg.»

Das Foto verrät jedoch noch viel mehr als nur Jadens Abwesenheit. Was, siehst du oben in der Bildstrecke.

