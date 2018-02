K-Stars erobern die Social-Media-Welt

In 102 Wettbewerben aus 15 verschiedenen Sportarten kämpfen gerade internationale Athleten um die begehrten Olympia-Medaillen. In Südkorea, einem asiatischen Land, das nicht erst seit Sänger Psy und «Gangnam Style» Erfolgsgeschichte schreibt.

Speziell Koreas kulinarischer Bereich, mit Spezialitäten wie Kimchi oder Bibimbap, oder die Beauty-Branche lösen seit einigen Jahren einen weltweiten Hype aus. Aber auch der K-Pop – koreanische Popmusik – sorgt in der internationalen Musikszene für immer grössere Aufmerksamkeit.

Europäische Designer setzten auf koreanische Insta-Stars

Mehr denn je mischen koreanische Frauen und Männer derzeit das Netz auf. Auf Instagram und Facebook zählen die jungen Talente bereits mehrere Millionen Follower und verkörpern die Helden einer ganz neuen Generation. Selbst die internationale Modeindustrie ist auf die asiatischen Influencer aufmerksam geworden.

So sitzen die K-Stars während der Fashion Weeks in Paris oder Mailand in den ersten Reihen neben deutschen Social-Media-Promis wie Caro Daur (22) oder Über-Bloggerin Chiara Ferragni (30). Für Luxusmarken aus Europa ist der gesamte asiatische Raum schliesslich ein immer wichtiger werdender Absatzmarkt. Und wer dort verkaufen möchte, muss die Idole der dortigen Jugend auch für sich einzusetzen wissen.

Doch wer sind eigentlich die grössten Internet-Stars aus Südkorea? Die Antwort finden Sie in der Bildstrecke.

