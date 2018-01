Ed Sheeran gibt es zweimal – wirklich

Das Moderatoren-Duo Holly Willoughby und Phillip Schofield traute seinen Augen nicht, als Gesprächsgast Wesley Byrne auf der Couch der Morgenshow «This Morning» Platz nahm. Der Regal-Auffüller aus Manchester sieht mit seinen roten Haaren und der schwarzen Brille nämlich Sänger Ed Sheeran (26) zum Verwechseln ähnlich.

Vor einigen Jahren wurde der Supermarkt-Angestellte in einer Bar auf sein Äusseres angesprochen: «Ein fremder Mann war davon überzeugt, dass ich Ed Sheeran sei. Ich versuchte ihm zu erklären, dass er sich irrt, aber er glaubte mir nicht und hat gute 15 Minuten damit verbracht, mich davon zu überzeugen, dass ich doch er sei», verriet Byrne.

Selfie-Verbot bei der Arbeit

«Er wollte auch, dass ich singe», erzählt der Verwechselte weiter, «ich habe ihm dann gesagt: ‹Ich weiss nicht, für wen du mich hältst, aber ich kann nicht singen›.» Als er zu Hause ankam, habe er den Musiker sofort gegoogelt und war geschockt über die Ähnlichkeit.

Mittlerweile wird Wesley immer wieder von Sheeran-Fans nach einem Selfie gefragt – selbst während seiner Arbeit im Supermarkt. Sein Chef habe ihm bereits verboten, auf Selfie-wünsche einzugehen. Bei Kindern mache er aber ab und zu eine Ausnahme, allerdings ohne ihnen die Wahrheit zu verraten: «Ich bringe es nicht übers Herz, Kindern zu sagen, dass ich nicht der echte Ed bin. Stattdessen sage ich ihnen, dass es mit der Gesangskarriere nicht geklappt hat.»

Alarmstufe Rot

«Hört auf den armen Jungen anzulügen»

Die treuen Fans des «Perfect»-Sänger konnte Wesley Byrne mit seinem Aussehen aber nicht überzeugen: Nur weil man rote Haare hat und eine Brille trägt, sei man noch lange kein Ed Sheeran-Double.

He looks nothing like Ed Sheeran, stop lying to the poor bloke #ThisMorning

Tegan Parker schreibt auf Twitter: «Er sieht überhaupt nicht aus wie Ed Sheeran. Hört auf den armen Jungen anzulügen.»

On #ThisMorning right now someone claiming he's the double of Ed Sheeran. He just has ginger hair - that's where it stops. 2018 is annoying me already.